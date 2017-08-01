Правозащитники Узбекистана Гульнару Каримову не жалеют

Опрос видных узбекистанских правозащитников показал, что арест Гульнары Каримовой они восприняли с удовлетворением, но не все считают это борьбой с коррупцией.

Вопросов, которые им задавали, было всего три: какова их реакция на арест Гульнары, видят ли они в этом борьбу с коррупцией и что это значит для памяти о ее отце – первом президенте Узбекистана Исламе Каримове.

«Гульнару давным-давно должны были арестовать»

«Гульнару давным-давно должны были арестовать, – так категорично заявила журналистка и правозащитница Малохат Эшанкулова. – Неужели правоохранительные органы не видели, как она через границу незаконно переправляет миллиарды долларов? Куда смотрели прокуратура, таможня, Налоговый комитет, пограничники?

«Куда смотрели эти нынешние «герои»?» – задается вопросом журналистка, считая, что их всех надо наказать, только тогда это можно будет ознаменовать как борьбу с коррупцией. А пока это не борьба с коррупцией, а только «попытка вернуть деньги, украденные у государства».

«Пока у власти был президент Каримов, чиновники просто боялись и терпели Гульнару, – говорит Эшанкулова. – А когда умер ее отец, решили с ней расправиться. Такие у нас обычаи: наказывать особо зарвавшихся приближенных после смерти руководителей государства».

«Чиновники всего лишь хотят вернуть деньги»

Правозащитник Шухрат Рустамов, хотя и полностью одобряет арест Гульнары, тоже не видит в этом свидетельства борьбы с коррупцией.

«Чиновники всего лишь хотят вернуть деньги, которые лежат на ее счетах в зарубежных банках», – считает он.

По мнению Рустамова, если государство официально накажет Каримову в ходе судебного следствия и суда, то, значит, в дело вступили официальные механизмы, и банки будут обязаны вернуть украденные у народа деньги.

Что касается того, как пострадает память первого президента Ислама Каримова в связи с арестом его дочери, то правозащитник затруднился ответить на этот вопрос. И в итоге сказал: «Это не связано с памятью президента».

«Какую память себе заработал…»

Лидер ПАУ (Правозащитный альянс Узбекистана) Елена Урлаева рада аресту Гульнары и считает, что «этот арест должен был совершиться на много лет раньше: на нее давно поступали жалобы по поводу рейдерства и совершения других преступлений».

По мнению Урлаевой, Гульнара украла народные деньги, которые должны вернуться государству.

«В аресте Гульнары наглядно проявилась борьба с коррупцией, так как арестовано такое высокопоставленное лицо, как дочь первого президента Узбекистана», – говорит лидер ПАУ.

Урлаева выражает надежду, что «последует аресты и других чиновников высокого ранга, которые совершают финансовые преступления», раз уж в Узбекистане не побоялись арестовать Гульнару.

А по поводу бывшего президента Ислама Каримова лидер ПАУ сказала так: «Какую память себе заработал, такая пусть и остается».

«Генпрокуратура должна созвать пресс-конференцию»

Руководитель ИГНПУ (Инициативная группа независимых правозащитников Узбекистана) Сурат Икрамов более сдержан в оценке ареста Гульнары.

Хотя считает, что это давно должно было произойти: «Как сказал капитан Жеглов, вор должен сидеть в тюрьме».

«Под домашний арест ее заключили еще в 2015 году, так что никакой сенсации в этом я не вижу, – говорит Икрамов. – Новостью было только то, что этот факт недавно озвучила Генпрокуратура».

При этом правозащитник отмечает «половинчатые слухи», которые сопутствуют данному сообщению. Неизвестно, где содержится Гульнара, заключена она в тюремную камеру или нет.

И предполагает, что на эти вопросы могла бы ответить Генпрокуратура, созвав пресс-конференцию.

«Память о деспоте»

Что касается того, видит он в этом борьбу с коррупцией или нет, Икрамов отвечает без всяких колебаний:

«Это, несомненно, борьба с коррупцией, причем коррупцией № 1, это самые большие деньги, вывезенные из страны за границу».

По словам руководителя ИГНПУ, хакеры недавно уже назвали 67 фамилий чиновников и бизнесменов Узбекистана, которые укрыли в офшорах не меньше 150 миллиардов долларов народных денег.

В связи с чем правозащитник уверен, что после суда над Гульнарой начнется «второй этап арестов».

«А о первом президенте Узбекистана осталась очень нехорошая память, – говорит Икрамов. – Память о деспоте, поэтому не стоит ему ставить памятники: их все равно рано или поздно снесут».

Правозащитник считает, что в свое время Узбекистан был самой богатой республикой в СССР – это было видно хотя бы по автомашинам, которые имелись во многих колхозных домах.

А когда пришел Каримов, то люди обнищали, и миллионы из них отправились искать работу за рубежом.