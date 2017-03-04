Правозащитнице Елене Урлаевой в «психушке» назначены уколы

Сын правозащитницы рассказывает, что его матери, помещенной принудительно без ведома семьи в психиатрическую больницу Ташкента, уже назначено лечение.

По словам Дениса Урлаева, навестившего маму во второй половине дня 3 марта, Елена Урлаева находится в в 9-ом отделении Ташкентской клинической психиатрической №1.

Навестить ее ему разрешили без всяких препятствий, и в отличие от прошлых разов, когда его маму содержали в 3-ем отделении больницы, за их встречей не наблюдал медперсонал, их демократично оставили вдвоем.

«Отпустите маму к 8 Марта!»

«Мама чувствует себя нормально, только сильно огорчается по поводу того, как без нее будут обходиться близкие — ведь моя 90-летняя бабушка нуждается в постоянном уходе», — говорит Денис.

Сама Урлаева толком не знает, почему 1 марта милиционеры Шайхантохурского РОВД Ташкента забрали ее в психиатрическую больницу. Одно из предположений — «слишком часто звонила по телефону «102».

С врачами Денис будет говорить только сегодня, а медперсонал по поводу помещения его матери в психиатрическую больницу, а также дальнейшего лечения, и сроков пребывания в стенах больницы тоже ничего сказать не смог.

По словам медиков, сроки должен определить суд, которого, судя по всему, еще не было. Однако, как сообщила правозащитница, препараты для лечения врачи уже назначили.

В то же время сам Денис считает, что мать и выглядит, и ведет себя, как вполне нормальный человек, в связи с чем хотел бы надеться, что ее отпустят из больницы «хотя бы в честь 8 марта».

«В правозащитном движении образовалась брешь»

К этим надеждам присоединяется и руководитель ИГНПУ (Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана) Сурат Икрамов.

«Конечно, у Елены есть свои недостатки — иногда поспешна в принятии решений, бывает резка и категорична в общении с представителями власти, всегда рвется в бой, но не совершает ошибок только тот, кто ничего не делает», — говорит он.

По словам Икрамова, он очень сожалеет, что Урлаеву поместили в психиатрическую больницу.

«Здесь и так осталось мало активных правозащитников, поэтому в правозащитном движении Узбекистана образовалась заметная брешь», — считает руководитель ИГНПУ.

Ведь Урлаеву могут продержать в «психушке» несколько месяцев, а потом еще месяц-два придется отходить от сильнодействующих препаратов, которыми ее будут колоть.

«Очень бы хотелось, что бы новые власти Узбекистана пошли навстречу просьбам родных, и отпустили Елену, чтобы она действительно встретила 8 Марта в кругу близких», — заключает Икрамов.

«Карательная психиатрия» в действии

Впервые в психиатрическую больницу Елену Урлаеву поместили в 2001 году, когда Мирабадский межрайонный суд города Ташкента по инициативе районного прокурора обязал правозащитницу пройти принудительное психиатрическое лечение.

После этого в 3-е отделение психиатрической больницы Ташкента ее помещали пять раз. В пятый – 7 марта 2016 года, в преддверии «малой» весенней хлопковой кампании по чеканке хлопка, мониторинг которой традиционно проводила Урлаева.

Тогда чеканка хлопка следовала за 15-м саммитом ШОС, который прошел в Ташкенте в июне, поэтому в психушке Урлаеву удерживали рекордно долго (87 дней) и выпустили оттуда только под давлением международной общественности.