В РУз предлагают запретить выезд из страны женщинам с несовершеннолетними детьми

Почему Узбекистан нельзя покидать гражданам за долги по коммунальным платежам, а матерям несовершеннолетних можно? – задаются вопросом депутаты Олий Мажлиса.

Как сообщает Национальное информагентство Узбекистана «УзА», депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) и члены Сената с участием народных депутатов областных и районных советов, руководителей государственных и общественных организаций обсудили на сессии отчеты рабочих групп о наиболее острых вопросах.

В итоге на сессии депутат Мархабо Курбанова, а также другие парламентарии Олий Мажлиса Узбекистана и члены Сената предложили ограничить выезд за границу матерей, имеющих несовершеннолетних детей. По словам депутата Курбановой, граждане, имеющие задолженности по коммунальным платежам, выехать за рубеж не могут: этого не допускает законодательство.

Однако женщина, имеющая трех-четырех несовершеннолетних детей, беспрепятственно выезжает за границу.

В интервью Ц-1 Курбанова пояснила свою инициативу, что имеются в виду женщины, выезжающие за границу на заработки: «В этом деле нужно навести порядок. Ведь сама жизнь доказывает, что ущерб от того, что мать, уехавшая за границу, не может заниматься воспитанием детей, в несколько раз превышает ее заработок».

Какую альтернативу при этом парламентарии предлагают матерям, вынужденным из-за безработицы в стране искать работу «за бугром», законодатели Узбекистана не сообщают. Если вообще готовы хоть что-то разработать и предложить.