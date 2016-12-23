Предложения от Ц-1 в госпрограмму «Год диалога с народом» в Узбекистане

Электронные госуслуги, открытость в работе госорганов и судов, свободные СМИ, эффективная правозащита – мы предлагаем читателям дополнить наш список предложений для правительства Узбекистана.

Власть Узбекистана впервые в истории привлекает общественность к разработке государственной программы – публикуем наши предложения и предлагаем читателям дополнять их в комментариях.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в день празднования 24-й годовщины Конституции РУз предложил назвать 2017-й Годом диалога с народом и интересов населения. Правительство уже начало разработку государственной программы и впервые в истории привлекло к этому общественность.

Портал Gazeta.uz совместно с рабочей группой правительства предложил гражданам активно участвовать в разработке документа .

Интерактивность и общественный контроль

Каждому органу государственной власти необходимо открыть страницу в социальных сетях, с помощью которой гражданам было бы легко достучаться до чиновников.

Уровень реагирования должен быть таким – гражданин, заметивший противоправное или халатное действие чиновника, пишет пост в соцмедиа, упоминая ведомство (через тег или страницу) и получает оперативный ответ.

Жители каждого населенного пункта или района должны иметь прямую связь со своим депутатом. Народный избранник обязан регулярно отчитываться перед избирателями о том, что сделано для округа.

Электронное правительство

В целях борьбы с бюрократией предлагаем внедрить систему онлайн-очередей в госорганах, включая медучреждения.

В рамках масштабной компьютеризации настоятельно просим оснастить махаллинские комитеты, коммунальные службы, загсы, вузы и архивы техникой и бесперебойным доступом для оптимизации работы, а также внедрить платные услуги. Чтобы можно было, к примеру, сделать онлайн-запрос в архив о предоставлении справки и заказать доставку ее домой курьером.

Петиции

Предлагаем предоставить узбекистанцам возможность писать петиции на имя президента или премьер-министра по поводу проблем, которые больше всего их волнуют. Петиции показали эффективность во многих развитых и развивающихся странах.

К примеру, петиция об отмене выездного стикера в паспорт, которая недавно была опубликована в соцсетях, могла бы стать важным сигналом для правительства о том, что этот вопрос волнует многих и его нельзя оставлять без внимания.

Народные приемные

Президент Мирзиёев призвал госслужащих открыть народные приемные и регулярно отчитываться перед населением. Во избежание формализации подобных мероприятий предлагаем организовывать их в интерактивном формате, отвечать на вопросы в прямом эфире, приглашать журналистов.

Каждое должностное лиц должно отвечать за происходящее на вверенном ему участке госведомства. Особо важные и коллективные обращения должны рассматривать руководители.

Свободные медиа

Чтобы объективно освещать все происходящие перемены в стране, нужна независимая журналистика. Для этого необходимо отменить цензуру в СМИ, открыть доступ к ранее заблокированным медиа и интернет-мессенджерам, прекратить преследовать журналистов и сажать в тюрьмы за их работу.

Прозрачность госзакупок

Для борьбы с коррупцией в органах госвласти процесс государственных закупок должен быть прозрачным. Это поможет журналистам и общественным активистам контролировать процесс, а госорганам – закупать товары по действительно самой выгодной цене.

Для искоренения коррупции важно также запретить госслужащим иметь собственный бизнес и обязать их декларировать доходы.

Единый банк вакансий в госорганах

Создание единого онлайн-ресурса вакансий с публикацией сообщений о приеме заявок и результата отбора поможет избежать коррупционных схем при назначении чиновников.

Открытость правоохранительной системы и судов

Министерство внутренних дел нужно обязать оперативно информировать общественность об уровне преступности в стране, о ходе и результатах расследования резонансных дел.

Судебные процессы по общественно-значимым делам должны быть открытыми для СМИ и всех желающих – например, с помощью онлайн-трансляции.

Развитие гражданского общества

В Узбекистане необходимо возродить реальные общественные институты – независимые общественные и правозащитные организации, представители которых могли бы отстаивать соблюдение прав граждан Узбекистана без страха самим угодить за это за решетку.

Равные права для всех наций

Конституцией РУз определены равные права всех граждан вне зависимости от языка, религии и национальной принадлежности.

Предлагаем разрешить национально-культурным центрам вести активную деятельность, в том числе коммерческую. А именно – открывать платные языковые, танцевальные курсы, издавать книги и газеты.

Развитие отсталых регионов

Одним из пунктов госпрограммы является интенсивное развитие экономически отстающих регионов. Для решения этой проблемы необходимо всячески помогать предпринимателям в таких регионах: выделять участки под строительство, ведение хозяйства и создание производства, предоставлять налоговые льготы.

А у вас есть предложения для развития диалога власти с народом, дорогие читатели?

Ждем ваших комментариев.