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    • Узбекистан

    Предприниматели в Бухаре не могут вернуть свое имущество

    Собственники частной гостиницы «Зарафшан» в Бухаре продолжают добиваться возврата незаконно конфискованного имущества. Но даже высшие чиновники страны не могут им помочь.

    Так выглядит сегодня гостиница "Зарафшан" в Бухаре; фото: Ц-1
    Так выглядит сегодня гостиница «Зарафшан» в Бухаре; фото: Ц-1

    После того как в августе этого года сотрудники исполнительного департамента при Бухарской прокуратуре опечатали ряд объектов частной приватизированной собственности в Бухаре, среди которых была и гостиница «Зарафшан», их владельцы написали обращения в несколько инстанций с просьбой отменить незаконное решение местных властей.

    Среди обращений были и гарантийные письма в Госкомтуризм, областной хокимият и Госкомконкуренции о том, что учредители ООО «Гостиница «Зарафшан» и собственники прилегающих к ней помещений берут на себя обязательства наладить работу отеля и образовать 200 рабочих мест до октября 2018 года.

    Но, вопреки провозглашенной в Узбекистане политике диалога с народом, ни на одно свое письмо предприниматели так и не получили ответа.

    Не услышали бизнесменов и на выездном приеме граждан, прошедшем в Бухарской области 7–8 сентября.

    В течение двух дней руководители шести министерств и государственных ведомств Узбекистана принимали людей и изучали вопросы коррупции, злоупотребления должностными полномочиями, защиты законных интересов граждан.

    Как выяснил корреспондент Ц-1, собственники гостиницы встречались с председателем Верховного суда РУз Козимжаном Камиловым, госсоветником президента Умаром Исмаиловым, заместителем госсоветника президента Саломом Самадовым, генпрокурором РУз Ихтиером Абдуллаевым, хокимом Бухарской области Уктамом Барноевым.

    Гостиница "Зарафшан" в Бухаре во время работы; фото: kommersant.uz
    Гостиница «Зарафшан» в Бухаре во время работы; фото: kommersant.uz

    Во время встреч с чиновниками бизнесмены пытались объяснить всю абсурдность ситуации и просили содействия в решении данного вопроса согласно действующему законодательству.

    «16 августа президент Узбекистана подписал постановление «О первоочередных мерах по развитию сферы туризма на 2018–2019 годы». В нем, в частности, упоминается и гостиница «Зарафшан». Мы привели его в пример и показали гарантийные письма, отправленные нами ответственным за выполнение этих поручений органам», – рассказал один из предпринимателей, участвовавших на встрече.

    Постановление, на которое ссылались собственники, принято «в целях обеспечения режима максимального благоприятствования, с созданием комфортной экономической, административной и правовой среды для ускоренного развития отечественной индустрии туризма».

    Документ утверждает программу первоочередных мер согласно приложению, в одном из пунктов которого действительно упоминается гостиница «Зарафшан».

    В частности в нем указано, что необходимо провести мероприятия по вводу гостиницы в эксплуатацию с решением всех имущественных вопросов среди учредителей.

    По словам бизнесменов, чиновники пообещали изучить ситуацию, однако намекнули, что все имущественные вопросы, как того требует постановление, уже «решены».

    Источник:Ц-1
    Темы: Бухара, Права человека в Узбекистане
    Теги: Бухара гостиница "Зарафшан" туризм Узбекистан
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