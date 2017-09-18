Предприниматели в Бухаре не могут вернуть свое имущество

Собственники частной гостиницы «Зарафшан» в Бухаре продолжают добиваться возврата незаконно конфискованного имущества. Но даже высшие чиновники страны не могут им помочь.

После того как в августе этого года сотрудники исполнительного департамента при Бухарской прокуратуре опечатали ряд объектов частной приватизированной собственности в Бухаре, среди которых была и гостиница «Зарафшан», их владельцы написали обращения в несколько инстанций с просьбой отменить незаконное решение местных властей.

Среди обращений были и гарантийные письма в Госкомтуризм, областной хокимият и Госкомконкуренции о том, что учредители ООО «Гостиница «Зарафшан» и собственники прилегающих к ней помещений берут на себя обязательства наладить работу отеля и образовать 200 рабочих мест до октября 2018 года.

Но, вопреки провозглашенной в Узбекистане политике диалога с народом, ни на одно свое письмо предприниматели так и не получили ответа.

Не услышали бизнесменов и на выездном приеме граждан, прошедшем в Бухарской области 7–8 сентября.

В течение двух дней руководители шести министерств и государственных ведомств Узбекистана принимали людей и изучали вопросы коррупции, злоупотребления должностными полномочиями, защиты законных интересов граждан.

Как выяснил корреспондент Ц-1, собственники гостиницы встречались с председателем Верховного суда РУз Козимжаном Камиловым, госсоветником президента Умаром Исмаиловым, заместителем госсоветника президента Саломом Самадовым, генпрокурором РУз Ихтиером Абдуллаевым, хокимом Бухарской области Уктамом Барноевым.

Во время встреч с чиновниками бизнесмены пытались объяснить всю абсурдность ситуации и просили содействия в решении данного вопроса согласно действующему законодательству.

«16 августа президент Узбекистана подписал постановление «О первоочередных мерах по развитию сферы туризма на 2018–2019 годы». В нем, в частности, упоминается и гостиница «Зарафшан». Мы привели его в пример и показали гарантийные письма, отправленные нами ответственным за выполнение этих поручений органам», – рассказал один из предпринимателей, участвовавших на встрече.

Постановление, на которое ссылались собственники, принято «в целях обеспечения режима максимального благоприятствования, с созданием комфортной экономической, административной и правовой среды для ускоренного развития отечественной индустрии туризма».

Документ утверждает программу первоочередных мер согласно приложению, в одном из пунктов которого действительно упоминается гостиница «Зарафшан».

В частности в нем указано, что необходимо провести мероприятия по вводу гостиницы в эксплуатацию с решением всех имущественных вопросов среди учредителей.

По словам бизнесменов, чиновники пообещали изучить ситуацию, однако намекнули, что все имущественные вопросы, как того требует постановление, уже «решены».