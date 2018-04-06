Прерванный урок самаркандской учительницы Дианы Еникеевой

В школе в Каттакурганском районе Самаркандской области РУз, где работала сбитая насмерть во время уборки автотрассы Диана Еникеева, рассказывают о коллеге и учительнице.

Каждый новый день в школе № 42, где работала погибшая 14 марта под колесами грузовика 23-летняя учительница Диана Еникеева, начинается с посещения уголка памяти, появившегося здесь сразу после трагедии.

На двух школьных партах, выставленных в фойе у входа, разложены ее работы: ручная вышивка, украшения из бисера, ленточные цветы – все, что осталось от нее в школе. Первые дни стоял и ее портрет с траурной черной лентой.

В день смерти Еникеева вместе с другими учителями школы занималась уборкой автотрассы, готовясь к визиту в Самаркандскую область президента страны Шавката Мирзиёева. Она попала под колеса грузовика. Мирзиёев побывал в области 17 марта.

О родном поселке

Весть о гибели школьной учительницы в тот день моментально облетела небольшой поселок Сув-Ховузи в Каттакурганском районе Самаркандской области, где все прекрасно знают друг друга.

Название поселку дало водохранилище, построенное в 1940–1951 годах. Когда он так и назывался: «поселок Каттакурганское водохранилище».

Аксакалы рассказывают, что в строительстве принимали участие рабочие из многих городов Узбекской ССР. Оттого поселковые улицы в народе до сих пор называют по территориальной принадлежности их первых поселенцев: Самаркандская, Бухарская и т. д.

Здесь проживает порядка пяти тысяч человек. Имеется три школы, обучение ведется только на государственном языке.

Когда-то были и «русские классы», однако постепенно все они были закрыты: сказалась массовая миграция русскоязычного населения. Однако язык в школах преподается.

Диана Еникеева – одна из немногих представителей русской диаспоры, еще оставшихся в поселке. Прекрасно знала узбекский язык. В школе, где обучается 302 ребенка, работала учителем труда, была классным руководителем шестого класса.

Безумно любила детей

Коллеги вспоминают ее как чистого, светлого, деятельного человека и сожалеют, что ее больше нет в жизни учеников школы. Она родилась в 1995 году, окончила Каттакурганский педагогический колледж, в школе работала шестой год.

«Она очень любила свою работу. Постоянно что-то придумывала, фантазировала. Ей хотелось в свой предмет привнести что-то новое и современное», – вспоминает Дилором Ишматова.

Она знает Диану со школьного возраста: преподавала ей русский язык и литературу еще во время своей педпрактики.

Рассказывает, что в последнее время молодая учительница увлеклась карвингом.

«Недавно Диана провела открытый урок на эту тему. На нем присутствовали методисты районо, которые после увиденного обязали всех учителей по труду нашего района обучиться этому искусству у нее. Увы, не успели», – вспоминает Ишматова.

Дети отвечали взаимностью

«Она всегда была среди учеников. Да и дети сами с удовольствием шли к ней учиться шить, вязать, плести бисером. Это было интересно даже мальчикам», – рассказывает учитель математики Муазам Игамбердыева.

Кроме того, Диана еще разучивала с детьми танцы на последний звонок, готовила с ними выступления, составляла сценарии и проводила самую различную внеклассную работу. Ученики знали, где можно найти поддержку, и отвечали молодому педагогу взаимностью.

«В ее классе – 20 человек. Они до сих пор ждут, когда вернется их любимая учительница. Им по 12–13 лет, и, конечно, дети понимают, что это невозможно. Но вера в чудо… После трагедии они сказали: «Мы готовы наполнить водохранилище слезами, лишь бы она вернулась к нам живой», – говорит один из учителей о реакции школьников на трагедию.

Оборвавшееся счастье

У самой Дианы остался двухлетний сын. Иногда она приводила малыша в школу, поэтому его здесь знают и любят все ее коллеги. Сейчас у ребенка остались лишь отец и родные матери: муж Дианы – сирота.

«Она вышла замуж примерно через год после того, как стала у нас работать. Это было в 2013 году. Признаться, я по-доброму завидовала их счастью: сейчас трудно встретить по-настоящему крепкую семью. В то же время искренне, по-матерински за них радовалась», – говорит 50-летняя Муазам Игамбердыева.

Эту свадьбу, на которой гуляла вся школа, вспоминают до сих пор. Говорят, молодые не сидели на месте практически ни одну песню, а гости с удовольствием их поддерживали. Такие красивые и веселые торжества здесь редко проходят.

«Егор – ее муж, работал с нами какое-то время. Он хороший электрик, может починить практически все. Мы до сих пор его зовем, когда нужна помощь. Но он и без того всегда помогал супруге. Даже ездил вместе с ней на сбор хлопка», – рассказывает Дилором Ишматова.

Своего мужа Диана пыталась задействовать и в школьных мероприятиях. Учителя рассказывают, как они вместе танцевали на Навруз, играли Деда Мороза и Снегурочку на Новый год. Их семейная идиллия ощущалась во всем.

Тема следующего урока…

Обо всем этом Ишматова и Игамбердыева вспоминают со слезами на глазах. Женщины вынуждены нести в себе боль этой страшной трагедии: в тот самый день они были вместе.

«Она была совсем рядом. Я собирала мусор, Диана подметала. Все произошло за какие-то секунды. Мы даже не думали, что она мертва. Сразу же отвезли в больницу. Но там сообщили, что привезли ее уже мертвой», – вспоминает Игамбердыева.

Диана Еникеева не успела оставить после себя плеяду учеников, не успела организовать курсы русского языка, о которых ее так просили родители школьников.

А кабинет труда теперь украшает роза, вырезанная в технике карвинг из обычного куска мыла – тема ее следующего, так и не состоявшегося урока.

Трагедия произошла 14 марта на автотрассе международного значения М-37 Самарканд – Бухара. Учителей школы № 42 послали туда на субботник.

Молодая женщина была сбита автомобилем КамАЗ, за рулем которого находился Акрамжон Элмуродов.

Реакция власти

При этом хокимият до сих пор официально так и не признал ответственности за случившееся. По данным пресс-службы областной администрации, Диана погибла, переходя дорогу, а у водителя не было документов, разрешающих управлять транспортом.

Случившееся получило широкую огласку в местных частных СМИ – государственные предпочли об этой трагедии промолчать.

Буквально через несколько дней после гибели Дианы стало известно, что самаркандский журналист Каримберди Турамурод, проводивший свое независимое расследование, получает угрозы. В дело была вынуждена вмешаться Генпрокуратура РУз.

На фоне всего этого больше всего страдают родственники погибшей. При каждом новом витке в деле о гибели Дианы их телефон разрывается от звонков журналистов, которые просят дать разъяснения и комментарии.

В одном из последних интервью отец погибшей девушки Александр Марсович просит оставить их семью в покое.