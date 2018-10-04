Пресс-секретарь президента РУз Комил Алламжонов уволен…

Официальной информации об увольнении пресс-секретаря президента РУз по-прежнему нет. Но некоторые источники утверждают, что решение связано с «личным бизнесом» Алламжонова.

3 октября от занимаемой должности освобожден 34-летний Комил Алламжонов, занимавший пост заместителя главы администрации и пресс-секретаря президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Об этом Ц-1 сообщили три независимых друг от друга известных журналиста. Они связывают отставку Алламжонова с его личным бизнесом.

Возглавлявшего известное на всю страну ООО «Автотест» Комила Алламжонова последний раз показывали по всем телеканалам Узбекистана 1 октября, когда он освещал визит президента Шавката Мирзиёева в Индию, проходивший с 30 сентября по 2 октября.

Во время визита главы Узбекистана в Индию Алламжонов возглавлял в Дели центр uzbind2018.

Официального сообщения об отставке пресс-секретаря президента РУз пока не поступало.

Алламжонов был назначен пресс-секретарем президента 1 декабря 2017 года – он сменил на посту Асаджона Ходжаева. Тогда же он получил должность заместителя руководителя исполнительного Аппарата главы государства.

Под руководством Комила Алламжонова при пресс-службе президента Узбекистана был создан медиацентр, а также открыт пресс-холл.

12 января 2018 года в пресс-холле впервые был организован пресс-брифинг для журналистов, в котором Алламжонов говорил о необходимости регулярного диалога между правительством и народом.

Как сообщает Радио «Озодлик», Алламжонов – выпускник Государственного института искусств и культуры Узбекистана (2006) и Ташкентского государственного экономического университета (2010).

Он является основателем автошколы «Avtotest», газеты «Солик инфо», программы по автоматизации бухгалтерской деятельности BEM и других проектов.

Деятельность «Автотеста» Алламжонова попала во внимание общественности, когда было принято решение о прохождении в этой школе экзаменов для водителей всех предприятий страны – тогда трудно было не заподозрить пресс-секретаря президента в использовании властных рычагов для продвижения своего бизнеса.