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    • Узбекистан

    Преступница ли каттакурганская женщина, раздетая догола в милиции?..

    В Самаркандской области Узбекистана арестована по обвинению в краже женщина, чье предыдущее задержание, когда ее раздели догола в ОВД Каттакургана, шокировало всю страну.

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    Н. Т. раздели 3 июня 2018 года в ОВД Каттакурага, все действо снимали на видео; скриншот

    Как сообщает узбекистанский сайт «Дарё», несколько дней назад жительница Каттакургана, известная только по инициалам Н. Т., вместе с сыном была задержана при совершении кражи.

    Далее в сообщении говорится, что против женщины было возбуждено уголовное дело, следствие ведет отделение внутренних дел (ОВД) Акдарьинского района Самаркандской области.

    Запрос Ц-1 по этому делу в дежурную часть ОВД Акдарьинского района остался без ответа. Сотрудник ОВД, снявший трубку, отказался сообщить о деле и обвинениях, предъявленных женщине и ее сыну, если он тоже является подозреваемым.

    Этим летом история 31-летней Н. Т., жительницы Каттакурганского района Самаркандской области, вдовы, в одиночку воспитывающей двоих детей, ошеломила Узбекистан.

    В июле Узбекская служба радио «Свобода» («Озодлик») распространила видео, как в ОВД Каттакургана сотрудник милиции под ругань и угрозы заставил раздеться догола подозревавшуюся в краже женщину, при этом все происходившее снимал на видео.

    Общественная реакция заставила власти страны реагировать. Генеральная прокуратура Узбекистана взяла дело под свой контроль, пресс-служба ведомства сообщила, что 4 июля против издевавшегося над женщиной оперуполномоченного С. Умарова было возбуждено уголовное дело.

    «По данному факту областной прокуратурой проведена доследственная проверка, в ходе которой установлено, что 3 июня 2018 года в 10.00 часов гражданка Н. Т. во время нахождения в городском дехканском рынке была задержана сотрудниками ОВД с подозрением в совершении кражи и доставлена в административное здание ОВД Каттакургана, – говорилось в сообщении Генпрокуратуры Узбекистана.

    – Оперуполномоченный городского ОВД С. Умаров оскорбил ее и сказал, что она пришла на рынок с целью совершения кражи. После чего, заставив Н. Т. снять с себя всю одежду в коридоре административного здания ОВД, сам же заснял происходящее на видеокамеру».

    СМИ в Узбекистане распространили показания самой женщины: «В то время, когда я собралась выйти из дома на рынок, меня остановил сотрудник милиции и привел в расположенный на рынке кабинет. Потом в сопровождении двух сотрудников органов внутренних дел меня отправили в горотдел внутренних дел, – рассказывала женщина.

    – Честно говоря, раньше я занималась воровством, за что несколько раз была судима. Поэтому сотрудники милиции на рынке меня знали. Но я уже давно не занимаюсь этим, занимаюсь земледелием. Когда меня задержали и доставили в ОВД, я подумала, что это произошло из-за какого-то совершенного ранее преступления.

    После того, как меня привели в горотдел, С. Умаров стал кричать на меня, обвиняя в совершении кражи. Он даже не слушал меня, когда я говорила, что я ничего подобного не совершала, что дома меня ждут двое несовершеннолетних детей».

    После случившегося дома у Н. Т. побывала Танзила Норбаева – председатель Комитета женщин Узбекистана, являющаяся также заместителем премьер-министра страны, и оскорбленной женщине была оказана помощь, в частности ей помогли открыть торговую точку.

    Чем закончилось следствие против оперуполномоченного С. Умарова – официальный Ташкент не сообщает. Возможно, новое развитие событий вокруг Н. Т. как раз указывает на то, что правоохранители Узбекистана нашли настоящего виновного?

    Источник:Ц-1
    Темы: Права женщин
    Теги: Домашнее насилие в Узбекистане Каттакурган Самаркандская область
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