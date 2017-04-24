Президент Мирзиёев заступился за фотогалерею в Бухаре

Фотогалерея в Бухаре не будет закрыта: местные власти изменили свое решение после реакции президента на сообщение об этом сайта Ц-1.

После публикации 17 апреля на Ц-1 материала «Единственная в Бухаре фотогалерея закрывается?» – наравне с туристами ее порог на протяжении нескольких дней обивали местные чиновники.

По словам руководителя галереи Шавката Болтаева, ему стало известно, что на эту проблему обратил внимание лично президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Я не ожидал такой оперативной реакции властей. Пока фотогалерея будет находиться на прежнем месте – в караван-сарае Олимжон. Я от всей души благодарен президенту за своевременное содействие. Это дает импульс дальнейшему творческому росту и вдохновляет на новые творения», – говорит Болтаев.

Как же разрешили проблему, в связи с которой Бухара теряла единственную фотогалерею?

Как стало известно, при областном управлении культуры будет создан Центр культуры и досуга населения имени Рудаки, при котором теперь и будет действовать фотогалерея.

В дальнейшем Болтаеву пообещали содействие в восстановлении народной кинофотостудии «Ситора» и предоставить штатные единицы в новообразованном центре.

Более того, фотогалерею включат в проект свободной туристической зоны, которую планируется создать по указанию президента в Бухаре.

Это будет большая современная фотогалерея, отвечающая мировым стандартам, где будут проходить выставки местных и зарубежных фотографов, пообещали Болтаеву чиновники.

Фотогалерея Шавката Болтаева, внесенная во все туристические путеводители мира с рекомендациями к обязательному посещению, действовала при областном научно-методическом центре культпросветработы (ОНМЦ) управления по делам культуры и спорта, которое упраздняется в связи с реорганизацией министерства.

Болтаеву предложили заключить договор с соответствующими инстанциями и остаться на прежнем месте на условиях арендной платы, которой до этого времени не было.

Так как оплачивать ее фотографу не под силу, он планировал переместить галерею в собственный дом, где уже подготовил место для экспозиции и перевез значительную часть личных вещей.

Судя по всему, теперь ему придется расставлять их на прежние места.