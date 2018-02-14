Президент Узбекистана хочет провести налоговую реформу наскоком

Шавкат Мирзиёев потребовал к апрелю подготовить концепцию налоговой реформы, а уже к июлю – начать ее воплощение. Это происходит на фоне слухов об обысках в Налоговом комитете.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 февраля распорядился образовать республиканскую комиссию и рабочие группы в целях разработки налоговой реформы.

В документе «Об организационных мерах по кардинальному совершенствованию налогового законодательства» сказано о неудовлетворительной реализации указа президента от 18 июля 2017 года по коренному изменению налогового администрирования и повышению собираемости налогов и других платежей.

Кратко – о чем документ

Президент поручил образовать республиканскую комиссию и рабочие группы, которые займутся подготовкой проекта Налогового кодекса в новой редакции, совершенствованием налогового законодательства и администрирования под руководством премьер-министра Абдуллы Арипова.

При подготовке концепции налоговой реформы президент призвал обратить внимание на следующее:

международные стандарты и принципы открытой рыночной экономики

пересмотр механизмов налогового администрирования (контроль фискальных органов над соблюдением налогового законодательства) с привлечением международных экспертов и консультантов;

синхронизация международно-правовых норм и национального законодательства (устранение двойного налогообложения и проч.);

устранение формулировок, дающих возможность их двоякого толкования;

устранение формулировок, дающих возможность их двоякого толкования; унификация налогового законодательства с увеличением норм прямого действия (законодательные нормы, не требующие дополнительных актов);

упрощение системы налогообложения, совершенствование налогового администрирования и защита прав налогоплательщиков;

рост уровня собираемости налогов, борьба с уклонением от налогов;

рост уровня собираемости налогов, борьба с уклонением от налогов; снижение налогового бремени для частных, государственных, некоммерческих организаций, отмена неэффективных налогов и сборов;

методы снижения налоговой нагрузки для субъектов малого и среднего бизнеса;

упрощение исчисления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с учетом опыта передовых стран;

четкая формулировка понятий «налоговая льгота» и «налоговая преференция», установление сроков новых льгот и отмена устаревших;

обеспечение стабильности налоговой системы (чтобы предприниматели могли делать адекватные среднесрочные прогнозы).

«Кавалерийский наскок» на налоговую

Президент поручил до 1 апреля разработать концепцию налоговой реформы, а уже до 1 июля – проект Налогового кодекса в новой редакции.

Сжатые сроки вызывают недоумение у экспертов. Экономист Юлий Юсупов на своей странице в Facebook раскритиковал это решение. Он предположил, что долгожданная налоговая реформа обернется «косметическими мерами».

Ранее независимые СМИ сообщали об обысках в Государственном налоговом комитете (ГНК) и Государственном таможенном комитете (ГТК).

12 февраля ГНК якобы занял десант из Генеральной прокуратуры. Силовики произвели частичную выемку документов, допросили сотрудников ведомства. А вокруг здания были усилены меры безопасности.

Неожиданная проверка в здании ГНК, по версии радио «Озодлик», связана с недавней отставкой главы Службы национальной безопасности (СНБ) Рустама Иноятова, который приходится сватом руководителю Налогового комитета Батыру Парпиеву.

Но накануне вокруг здания ГНК не было замечено усиления. За безопасностью лениво следили два штатных милиционера. На ведомственной парковке не было ни военных автомашин, о чем писалось ранее, ни служебных автомобилей Генпрокуратуры.

В этот же день ГНК через узбекистанское издание KUN.uz опроверг сообщения о тотальных обысках в здании ведомства и госпитализации Парпиева.

Также не подтвердились слухи о том, что якобы Генеральная прокуратура совместно с рядом министерств и ведомств проводит инспекцию Налогового комитета согласно президентскому указу от 16 января 2018 года о критическом изучении работы таможенных, налоговых и финансовых органов. Более того, компанию ревизорам составили даже сотрудники ГНК.

Спустя несколько часов стало известно об увольнении главы Государственного таможенного комитета Муиджона Тохирий, место которого занял заместитель генпрокурора Муроджон Азимов.

О судьбе Парпиева, как и о состоянии его здоровья, пока ничего неизвестно.