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    Президент Узбекистана недоволен сбором налогов

    Шавкат Мирзиёев раскритиковал чиновников за собираемость налогов в регионах Узбекистана. Особое недовольство президента вызвало то, что налоговое бремя тянут одни и те же крупные предприятия.

    Шавкат Мирзиёев на совещании о системе образования в РУз; фото: gov.uz
    Шавкат Мирзиёев на совещании о системе образования в РУз; фото: gov.uz

    Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, за пять месяцев текущего года поступление дополнительных средств в бюджет превысило прогнозные показатели на 16% и составило 2,7 триллиона сумов.

    Однако 5 июня во время видеоселекторного совещания Шавкат Мирзиёев раскритиковал работу чиновников по увеличению дополнительных поступлений в бюджет.

    «Об этом со всей очевидностью свидетельствует тот факт, что за минувшие пять месяцев текущего года 60% налогов, как и прежде, уплачено 171 крупным предприятием», – отмечается в сообщении.

    К примеру, в Республике Каракалпакстан 50% всех налоговых поступлений обеспечено за счет предприятий «УзКоргаз» и «Устюртгаз», в Навоийской области 75% налогов поступило от Навоийского горно-металлургического комбината.

    Особенно досталось городу Ташкенту, где в одном только Алмазарском районе показатель поступлений от рыночной торговли снизился на 30%.

    Обратил внимание президент и на бесконтрольную прибыль с парковочных мест для автомобилей, в результате чего местные бюджеты недополучили 18 миллиардов сумов.

    «Изучение и расчеты показали, что такие незадействованные резервы имеются во всех регионах. Если обеспечить справедливость, поступления в местные бюджеты вырастут», – сказал Мирзиёев.

    Таким образом, запланировано достичь в текущем году дополнительных налоговых поступлений в размере 8,1 триллиона сумов сверх прогноза и довести общий объем налогов в бюджет до 50,2 триллиона сумов.

    Источник:Ц-1
    Темы: Узбекистан
    Теги: налоги в Узбекистане Узбекистан Шавкат Мирзиеев
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