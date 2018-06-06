Президент Узбекистана недоволен сбором налогов

Шавкат Мирзиёев раскритиковал чиновников за собираемость налогов в регионах Узбекистана. Особое недовольство президента вызвало то, что налоговое бремя тянут одни и те же крупные предприятия.

Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, за пять месяцев текущего года поступление дополнительных средств в бюджет превысило прогнозные показатели на 16% и составило 2,7 триллиона сумов.

Однако 5 июня во время видеоселекторного совещания Шавкат Мирзиёев раскритиковал работу чиновников по увеличению дополнительных поступлений в бюджет.

«Об этом со всей очевидностью свидетельствует тот факт, что за минувшие пять месяцев текущего года 60% налогов, как и прежде, уплачено 171 крупным предприятием», – отмечается в сообщении.

К примеру, в Республике Каракалпакстан 50% всех налоговых поступлений обеспечено за счет предприятий «УзКоргаз» и «Устюртгаз», в Навоийской области 75% налогов поступило от Навоийского горно-металлургического комбината.

Особенно досталось городу Ташкенту, где в одном только Алмазарском районе показатель поступлений от рыночной торговли снизился на 30%.

Обратил внимание президент и на бесконтрольную прибыль с парковочных мест для автомобилей, в результате чего местные бюджеты недополучили 18 миллиардов сумов.

«Изучение и расчеты показали, что такие незадействованные резервы имеются во всех регионах. Если обеспечить справедливость, поступления в местные бюджеты вырастут», – сказал Мирзиёев.

Таким образом, запланировано достичь в текущем году дополнительных налоговых поступлений в размере 8,1 триллиона сумов сверх прогноза и довести общий объем налогов в бюджет до 50,2 триллиона сумов.