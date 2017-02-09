Президент Узбекистана против взяток акушеркам

Шавкат Мирзиёев поручил ликвидировать взятки в родильных домах Узбекистана. Это будет непросто: естественные роды стоят 100–500 долларов, а кесарево – 300–600.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 февраля провел видеоселекторное совещание со специалистами здравоохранения страны, которое транслировало государственное телевидение.

Самым большим хитом его выступления среди узбекистанцев стали критические замечания о

взяточничестве в родильных домах. Запись быстро набирает просмотры, ее постят в соцсетях, ее обсуждают.

«Обязательно нужно давать деньги?..»

Главная новость от Мирзиёева: похоже, в роддомах будут установлены системы видеонаблюдения для искоренения поборов.

«Адхам Икрамович, проведите беседы со всеми главными врачами родильных домов. Самое большое взяточничество в роддомах. С этим надо заканчивать. Я предупреждаю: через месяц начнет работу большая система, именно в роддомах и во всех медицинских учреждениях. Мы на практике применим такую технологию, что услышим и увидим всех», – заявил президент, обращаясь к министру здравоохранения Узбекистана Икрамову.

По словам президента, при необходимости будет увеличено количество роддомов, чтобы искоренить атмосферу, когда их работники воспринимают взятки как норму жизни.

«Обязательно нужно давать деньги акушеркам». Где это написано? Нигде не написано. Все недовольны», – возмутился он.

Глава государства рекомендовал министру здравоохранения увольнять всех, продолжающих брать взятки, и набирать молодых и преданных врачей.

Также президент раскритиковал работу первичных медучреждений.

«Чтобы жителю Денау сдать кровь, он едет сто километров в Термез. В Термезе ему говорят, что медучреждение уже закрыто. Человек вынужден идти в платную клинику. В виртуальную приемную постоянно поступают жалобы от населения о том, что они за все платят: за койку в больнице, за укол, за лекарства», – заявил Мирзиёев.

Роды бесплатные – попробуй роди…

Официально роды в Узбекистане – бесплатные, плата взимается только за палату, питание и донорскую кровь. Единственное исключение – Институт акушерства и гинекологии, где вступительный взнос составляет около 2,5 млн сумов.

Кстати, судя по форумам, в АИГ работает и самый востребованный акушер-гинеколог страны Иосиф Иосифович Джатдоев – его чаще всего хвалят и рекомендуют будущим мамам.

Дороже всего жительницам Ташкента обходятся договорные роды, когда врач ведет беременность и приезжает в роддом в самый ответственный день. В таком случае гонорар врача и бригады составляет минимум 200–300 долларов.

Тарифы на роды со «своим» врачом растут из года в год. Если в 2013-м можно было родить за 50 долларов, то сейчас «сумма благодарности» за естественные роды увеличилась в несколько раз.

Врач консультирует в «Телеграм»

Жительница Ташкента Анна Р. вспоминает, как в прошлом году рожала в столичном роддоме № 4 и появление ребенка обошлось дороже, чем рассчитывали: «У меня было внеплановое кесарево, которое стоило 400 долларов, отдельная палата – по 50 тысяч (7 долларов по курсу черного рынка), поскольку полулюксы по 25 тысяч сумов в сутки были заняты. Даже за обеды брали деньги. Но больше всего меня поразило, что акушерка, которая выписывала, тоже попросила 50 тысяч сумов за передачу дочери мужу».

Рузанна Ю. готовится стать мамой в этом году. Ее семья также собирает деньги на договорные роды. Женщина долго не могла забеременеть и не хочет рисковать, рожая по «скорой».

«Я заранее договорилась с врачом – раз в две недели хожу на консультации. Также он все время со мной на связи в «Телеграм» – я могу задать вопрос в любое время. Доктор отказывается от «благодарности», но невестка, которая меня ему рекомендовала, платила 300 долларов за естественные роды. Я тоже рассчитываю на такую сумму», – поделилась Рузанна.

Будущая мама не верит, что взятки акушерам можно искоренить: в столичных роддомах – аншлаги, а к хорошим докторам – очереди, и попасть можно только по знакомству.

«Видеонаблюдение не поможет – «благодарность» будут отдавать вне роддомов», – уверена она.