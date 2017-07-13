Президент Узбекистана выступил за выращивание каперса колючего

Сбор и продажа дикорастущего каперса колючего, или по-узбекски – ковуля – было скромной прибавкой к доходам бедных семей в Узбекистане. Теперь это госполитика.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, как передают местные СМИ, выступил за создание ассоциации по развитию и выращиванию в стране в производственных масштабах каперса колючего.

В сообщениях СМИ озвучивается информация, что в Наманганской области страны, которую Мирзиёев посетил 8 июля, на выращивание ковуля будет выделено 300 га земли.

Карперс колючий – многолетнее травянистое растение, растущее в горных и предгорных районах Узбекистана, не требует ни полива, ни ухода.

Как рассказывают Ц-1 жители одной из областей Узбекистана, в 2000-х годах на ковуль появились покупатели, что стало стимулом по его сбору для многих сельчан, желавших заработать немного денег.

Плоды растения можно применять в пищу сырыми, мариновать, а также использовать в медицинских целях.

В эти дни из-за жары сборщики ковуля, это в основном женщины, приступают к работе с самого раннего утра – с пяти до десяти. Затем, когда спадает жара, они снова выходят на сбор, примерно с 18 по 21 часа.

Такой сбор, по словам собеседниц Ц-1, позволяет им к концу дня заработать на хлеб и граммов 200 мяса и купить еще пару-тройку необходимых вещей.

Мы опросили несколько кишлаков. Цены в них на ковуль разнятся: от 5 500 до 8 000 сумов за 1 кг (0,67-0,97 цента США).

В течение одного дня, если нормально поработать, можно собрать около трех-четырех кило.

Одна женщина рассказывает, что вышла в поле в 18.30, работала до 21 часа и собрала примерно 700-800 граммов.

Семья из трех человек вышла на сбор в 5.00 и до10 часов утра собрала 3,5 кг. На человека по 1,2 кг. Значит, каждый член семьи заработал по 10 000 сумов (1,2 доллара).

Но фермеров перспективы выращивания ковуля не особо радуют. С момента сбора ковуля начали страдать бахчевые культуры, рассказывают они.

Многие вредители кормились у корней ковуля, а когда начался сбор, чтобы выжить, начали переходить на культурные растения.

А теперь сам ковуль намерены превратить в культурное растение.