При создании турзоны в Бухаре будет использован корейский опыт

Узбекистан воспользуется корейским опытом при создании в Бухаре туристической зоны. Госкомитет по развитию туризма уже ведет консультации с экспертом KOICA.

Госкомитет по развитию туризма Узбекистана ведет прямые консультации с экспертом Корейского агентства по международному сотрудничеству (KOICA) Кванг Нам Кимом по проекту создания в Бухаре туристической зоны.

Об этом корреспонденту Ц-1 сообщил представитель Госкомитета по развитию туризма Уткиржон Холбадалов на прошедшей 27 мая в мемориальном комплексе Бахауддина Накшбанда в Бухаре научно-практической конференции в рамках XVI международного фестиваля «Шелк и специи».

«Туристическая зона – это новое явления для Узбекистана. Поэтому мы тщательно подходим к реализации проекта и долго подбирали подходящий вариант. В итоге остановились на примере Кореи», – сказал Холбадалов.

Как сказал в своем выступлении Кванг Нам Ким, у турзоны в Бухаре – большие перспективы. Город имеет богатую историю, много исторических достопримечательностей. Все это очень интересно туристам.

«Самым важным моментом здесь является религиозная культура, которая будет привлекательна для мусульман. Более того, Бухара располагается в центре исторических городов, и создание здесь туристической зоны является очень правильным решением», – сказал в своем выступлении корейский эксперт.

В то же время специалист отмечает, что правительство Узбекистана до сих пор не определилось с тем, будет ли туризм основной стратегией государственной политики.

Он уверен, что в любом случае в мировом сообществе Узбекистану нужно позиционировать себя туристическим государством.

«В мировой практике распространены четыре базисных вида туризма: «посмотреть», «поесть», «приятный досуг», «покупки».

Все это возможно развить в Узбекистане. Фестиваль «Шелк и специи» – очень хорошее мероприятие для этого. Но его надо продлить до месяца, в этом году он продолжался три дня – с 26 по 28 мая.

И тогда туристы будут знать, что май в Бухаре – фестивальный месяц», – поделился своим мнением с корреспондентом Ц-1 корейский эксперт.

Концепция по созданию в Бухаре туристической зоны «Древняя Бухара» разработана на основании комплексного документа по ускоренному развитию туристического потенциала Бухары и Бухарской области на 2017–2019 годы, утвержденного на днях президентом страны Шавкатом Мирзиёевым.

В данный момент она находится на стадии рассмотрения в Кабмине Узбекистана. После утверждения концепции правительство начнет проводить консультации с ЮНЕСКО по согласованию территорий, так как располагаться турзона будет в исторической части города, внесенной в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Уполномоченным кредитно-финансовым учреждением назначен Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана (НБУ), который будет привлекать прямые иностранные инвестиции.

По данным местной прессы, НБУ намерен привлечь средства известного российского предпринимателя и мецената узбекского происхождения Алишера Усманова. Как отмечается в публикациях, это будут «благотворительные средства» бизнесмена.

Однако на конференции об этом не упоминалось.