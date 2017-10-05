Приключение «мониторов» на хлопке в Букинском районе Ташобласти

Задержание на хлопковых полях Ташкентской области журналистов немецкого журнала «Штерн» и местных активистов закончилось шикарным обедом за счет хокимията.

События 4 октября корреспондент влиятельного немецкого журнала «Штерн» Беттина Зенглинг и ее коллега наверняка запомнят надолго. Уже сегодня было очевидно, что Узбекистан они покинули, полные противоречивых впечатлений.

«Патриоты» и арестанты

Накануне правозащитница из Ташкента Елена Урлаева повезла иностранных гостей на хлопковые поля Ташкентской области ни свет ни заря – немцы были в Букинском районе уже в 5.30 утра.

Хлопок в это время не собирают, поэтому правозащитница решила показать быт сборщиков «белого золота».

Первый визит был в организацию «Фидоий ёшлар» («Молодые патриоты»). Условия там оказались очень хорошими. Работники живут в большой новой гостинице.

Почти все – добровольцы, среди них затесалось только несколько безработных. Кормят хорошо: на завтрак дают по три яйца, а сливочное масло и сахар – без ограничения.

Только встретили «патриоты» гостей с фотокамерами неприветливо. По словам Урлаевой, некоторые даже проявили агрессию.

Следующий визит в аварийный детсад сильно диссонировал с увиденной до этого сытостью.

Как оказалось, в детсаду живут 150 арестантов – людей, которых милиция в Ташобласти задержала за мелкие правонарушения, и лиц, которых отпустили из мест заключения по условно-досрочному освобождению. Всех их охраняют восемь милиционеров.

Как рассказывает правозащитница, арестанты живут в жутких условиях: спят, по их словам, на цементном полу, ходят разутыми, а на обед им дают похлебку, одну буханку хлеба на четыре человека и простой крутой кипяток.

Как угодить в милицию

Третье место, где Урлаева побывала с иностранцами, – местная поликлиника. Ее сотрудников на хлопок не отправили.

Зато весь второй этаж учреждения отдали людям, занятым на уборке хлопка, из отрядов №№ 1266 и 1267. Работники здесь спят на матрацах прямо в медицинских кабинетах.

Заключительным был визит в школу № 44 поселка Кук Арал. Здесь Урлаева обнаружила шахтеров, которых привезли из города Ангрена. По словам правозащитницы, живут они в холодном спортзале с окнами, забитыми досками.

При ознакомлении с бытом шахтеров Урлаева встретила директора школы Холдора Ахмедова, который и сдал докучливых гостей в милицию.

Как рассказывает правозащитница, в отделении милиции Кук Арала они провели два часа. Милиционеры попросили их показать паспорта, спрашивали о причинах поездки в Буку и критически относились к пользованию сотовыми телефонами.

Урлаева, правда, утверждает, что ей вообще не давали пользоваться связью, но на самом деле правозащитнице из Ташкента звонили все кому не лень.

Из отделения – в ресторан

А затем, как в сказке, произошло приятное событие: гостей в 10 утра освободили и повезли в местный ресторан «Бахор».

По словам Урлаевой, она никогда не видела столь прекрасных деревьев и растений, которые были здесь. Еще больше поразил завтрак: в «Бахоре» очень гордятся местной шурпой и шашлыком.

И блюда действительно оказались на редкость вкусными. Когда гостям стали предлагать торты, те уже были вынуждены отказаться, так как наелись до отвала.

После завтрака представители власти повезли гостей на поля, где собирают хлопок сотрудники из организации «Фидоий ёшлар».

Затем здесь выбрали лучших сборщиков хлопка, и правозащитнице вместе с иностранцами даже оказали честь лично провести награждение отличившихся, но те постеснялись.

«Приятно, что в стране изменяется отношение к правозащитникам, – говорит Елена Урлаева, – раньше нас встречали как врагов народа, теперь – хлебом-солью».