Прокуратура в Ташкенте не признает неимущим парализованного инвалида

Прокуратура Яккасарайского района Ташкента не считает парализованного инвалида 1-й группы с пенсией 50 долларов малоимущим и нуждающимся в продуктовой помощи.

В ответе представителя прокуратуры Яккасарайского района Ташкента Ильхома Айдусова говорится, что 64-летний Юрий Николаев решением комиссии махалли «Ракатбоши», где он проживает, не был признан малоимущим и нуждающимся в продуктовой помощи от спонсоров.

Ташкентское коммерческое предприятие ООО «Бредус плюс» на постоянной основе оказывает помощь нуждающимся в вышеназванной махалле Яккасарайского района города, и несколько раз их помощь перепадала и Николаеву, но затем она прекратилась.

По этому поводу прокурор Айдусов поясняет, что комиссия махалли, являющейся, как известно, независимым от государства органом самоуправления граждан, самостоятельно решает, является ли тот или иной житель малоимущим.

При этом в учет берутся его жилищные условия и доходы.

Сестра Николаева Татьяна Довлатова возмущена ответом прокуратуры. По ее словам, брат является парализованным инвалидом. Только лечение и лекарства обходятся дороже его пенсии в 420 тысяч сумов (50 долларов США).

А отдай он даже всю свою пенсию – и тогда не сможет нанять помощницу-сиделку.

«От долгого лежания все тело брата покрылось пролежнями», – рассказывает Довлатова. По ее словам, продуктовая помощь Николаю не была лишней, а помогала хоть как-то сводить концы с концами.

Она оспаривает тот факт, что ее брат не был признан малоимущим, причем документально. У нее на руках справка из махалли «Ракатбоши» и два акта, подписанные представителями комиссии во главе с начальником биржи труда.

Также у Довлатовой есть копия списка малоимущих граждан махалли, где указана фамилия парализованного Николаева.