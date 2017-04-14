Прописка в Ташкенте может открыться в июле 2017 года

В Узбекистане обсуждается постановление о прописке в столице при условии покупки жилья. Риелторы говорят о росте цен и падении доллара.

Министерство юстиции Республики Узбекистан подготовило постановление об «открытии» Ташкента для иногородних и иностранцев, но только для тех, кто купит квартиру в столичной новостройке. Об этих планах было известно с января, изменения могут вступить в силу уже в июле этого года.

На столичном рынке недвижимости ожидают роста цен.

Цена прописки в Ташкенте

Два постановления Министерства юстиции Республики Узбекистан доступны на сайте обсуждений нормативно-правовых актов.

Один из документов дополняет постановление правительства «О мерах по реализации Закона Республики Узбекистан «О Перечне категорий лиц – граждан Республики Узбекистан, подлежащих постоянной прописке в городе Ташкенте и Ташкентской области» от 2012 года.

Теперь любой гражданин республики может приобрести новое жилье в столице за сумму от 2 тысяч минимального размера заработной платы (МРЗП), то есть от 299,5 млн сумов, что эквивалентно 40 тысячам долларов по «черному курсу».

Для иностранцев порог выше: от 100 тысяч долларов по курсу Центробанка РУз. Причем предполагается, что для приобретения жилья они будут покупать сумы в банках, то есть вдвое дороже рыночной цены.

Госпошлина – до 10% от цены недвижимости

Во втором постановлении Минюста определяются новые размеры госпошлины при покупке жилья. Прежде эта сумма зависела от площади недвижимости, сейчас – от суммы договора.

В Минюсте предложили ввести следующие размеры госпошлины:

5% от суммы договора – для физических лиц, резидентов РУз, на приобретение жилья в новостройках Ташкента стоимостью от 2 тысяч МРЗП;

10% от суммы договора – для иностранных граждан и лиц без гражданства с видом на жительство в РУз на приобретение жилья в новостройках Ташкента стоимостью от 100 тысяч долларов по курсу Центрального банка РУз.

Прописка пока закрыта

Как рассказали Ц-1 на ярмарке недвижимости в Учтепинском районе Ташкента, продавать жилье иностранцам сейчас запрещено, но если очень хочется, то есть лазейки. Например, оформление жилья на частную фирму, учредитель которой может легко прописаться в нем.

Есть еще одна схема, при которой провинциал может стать полноправным жителем Ташкента. Он оформляет приобретенную недвижимость на доверенного человека с ташкентской пропиской, а тот, в свою очередь, затем «дарит» ему эту квартиру или дом…)

Рынок замер в ожидании

Столичные риелторы ожидают подорожания квартир и таунхаусов в связи с нововведением. Сегодня стоимость квадратного метра жилья в новостройках на окраине города составляет от 3 млн сумов (400 долларов). В центре города цена за «квадрат» составляет от 6 млн сумов (800 долларов).

Рынок вторичной недвижимости, напротив, падает. За два года цены на «вторичку» в Ташкенте упали на треть.

К примеру, стоимость 4-комнатных квартир на окраине рухнула до 30 тысяч долларов. На ярмарке недвижимости невысокие цены на многокомнатные квартиры объяснили слабым спросом. Дескать, за коммунальные услуги покупатели не хотят платить больше.

Ожидается, что цены на рынке вторичной недвижимости продолжат падать. Риелтор Никита Г. полагает, что большое число квартир на «вторичке», фактическими владельцами которых являются иногородние, пойдет на продажу.

«За этим может последовать падение курса доллара, так как люди начнут массово продавать валюту, чтобы заплатить за новостройку (сделки по купле-продаже новой недвижимости осуществляются только за национальную валюту), – считает он. – В этом случае скачка цен на новое жилье не будет даже при возросшем спросе, поскольку ослабление доллара увеличит валютную прибыль застройщиков».

Государство лоббирует интересы застройщиков?

На сайте обсуждений нормативно-правовых актов и в социальных сетях бурно обсуждается инициатива Минюста. Пользователи недоумевают, почему в проекты постановлений не включена недвижимость на вторичном рынке.

«Иначе, чем происками «лоббистов» частных строительных фирм это не назовешь», – говорит пользователь под ником Мирзаев.

Другие отмечают высокий процент госпошлины на покупку нового жилья в столице. Третьи цитируют текст Конституции РУз о равных правах граждан Узбекистана на всей территории и сомневаются в безопасности нового жилья.

«По технологии дом строят год, а у нас на Чиланзаре построили за несколько месяцев. Учитывая сейсмоопасную зону, это не самое надежное жилье», – сетует Наргиза М.

Ее слова подтверждают жители Мирзо-Улугбекского района, где появилось множество бюджетных квартир в двухэтажных домах. По их словам, на фасадах зданий появляются трещины. Квартиры за 15 тысяч долларов фактически лишены тепло- и звукоизоляции.

Прописка в Ташкенте для иногородних стала жестко контролироваться после серии терактов в 1999 году. Временная мера, введенная в целях безопасности, действует больше 17 лет.