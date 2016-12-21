Пустите туристов в горы Узбекистана!

Григорий Требисовский, известный в Узбекистане горный инструктор, альпинист и спасатель, рассказал Ц-1, как сделать живописные горы доступными для туристов.

Спортсмен и популяризатор зимнего отдыха, Требисовский уверен, что важно прежде всего упростить регистрацию иностранных граждан в Узбекистане и выдачу разрешений на посещение пограничных зон. Также необходимо обустроить туристические стоянки и подъемники.

Только в этом случае Узбекистан выиграет битву за туриста у Кыргызстана и Казахстана.

«Сейчас, когда компания «Узбектуризм» прекращает свое существование и создается Госкомитет по развитию туризма в Узбекистане, многие надеются, что и горные направления туризма не будут забыты», – так начинается пост в Фейсбуке, опубликованный 16 декабря легендарным лыжным инструктором, альпинистом, парапланеристом и просто популяризатором горных видов спорта.

Пользователи Фейсбука посоветовали Требисовскому отправить свои предложения в общественную приемную президента Шавката Мирзиёева. Корреспондент Ц-1 связался с автором поста и расспросил о его видении развития активного туризма в Узбекистане.

Человек, который живет в горах

Григорий Требисовский – настоящая легенда гор. Ему 65, он выглядит, как голливудский актер, живет в горах вместе со своей собакой – лайкой Скади. Раньше работал начальником альпинистского лагеря на Чимгане.

Наш собеседник родился в Украине, работал инструктором в Карпатах и на Кавказе.

Еще в 1983-м он влюбился в горы Узбекистана и решил остаться в них после распада Союза.

Опытный инструктор по альпинизму и горнолыжному спорту позже стал первым в республике по многим видам спорта – парапланеризму, ски-альпинизму, лыжному фрирайду.

Сегодня Требисовский с ностальгией вспоминает времена, когда при СССР в одном только туркомплексе «Чимган» (80 км от Ташкента. – Ред.), рассчитанном на 720 мест, все было занято.

А горы Западного Тянь-Шаня (приграничная зона Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. – Ред.) только на майские праздники покоряли около 600 групп со всего Союза.

Сколько сейчас туристов ходит по горам – тайна даже для профи: «Никто не регистрирует эти группы, но, думаю, единицы. Причем основная их статья расходов – перелет в Узбекистан», – объясняет Требисовский.

Трехдневная регистрация – беда для туриста

По мнению нашего собеседника, вернуть туристов в горы Узбекистана можно, если первым делом изменить нормы закона о регистрации иностранных граждан.

«Три дня без регистрации – это слишком мало, – говорит альпинист. – Доходит до того, что группу туристов, которая идет в горы на десять дней, каждые три дня приходилось вывозить на пропускной пункт в Черняевку, чтобы они пересекали границу с Казахстаном, получали отметку и возвращались на маршрут».

Второй пункт в его предложениях касается упрощения получения разрешений на посещение погранзон.

Самые интересные и красивые туристские районы – Пскем, Угам, Чаткал, Коксу – находятся в погранзоне, и даже для граждан Узбекистана большая проблема оформить туда пропуск. Для этого нужно обращаться в милицию, погранчасть и управление Национального парка – все в разных местах.

А получение разрешения – отнюдь не гарантия, что туриста не развернут на первом же посту.

«Из-за погранзон, которые перекрыли весь север и восток страны (на запад от Ташкента), остаются маршруты в районе Большого Чимгана и на юг, в сторону Ангрена-Янгиабада», – говорит Григорий.

Пока в погранзоны без проблем пускают только огромные отары скота из Ферганской долины.

Тайная долина и нетронутые четырехтысячники

— Где пролегают самые сложные маршруты?

– Технически сложные – маршруты восхождений на Большой Чимган и пик Охотничий. Интересным для туристов считаю район Пскем-Ойгаинг.

В Ойгаинге есть большая долина на высоте 2000 метров над уровнем моря в окружении ледников и четырехтысячников, на многие из которых еще никто не поднимался.

Во времена СССР район был очень популярен среди альпинистов (был выездной альплагерь), а также среди горных и водных туристов.

Сейчас бы к ним добавились ски-альпинисты, парапланеристы и горные велосипедисты. Со многих вершин района я спускался на лыжах и летал на параплане.

– А самые красивые места?

– Пожалуй, это и есть живописная долина реки Ойгаинг. Завораживает и река Акбулак – приток Чаткала – очень узкое ущелье с множеством боковых каньонов. Но опять-таки эти места – не просто погранзона, а еще и немножко территория Кыргызстана. Получить разрешение на посещение этих мест почти невозможно.

Есть потенциал для развития и у Заамина (Джизакская область, родина президента Шавката Мирзиёева. – Ред.). Но там тоже множество погранзон с Таджикистаном.

Ташкентцы ездят в Каракол

Требисовский считает, что Узбекистану очень важно изучить опыт Кыргызстана в развитии горного туриста.

«Они дают иностранным компаниям землю в аренду для строительства туристических и горнолыжных объектов. Например, в Каракол (современный горнолыжный центр в Иссык-Кульской области) каждую зиму едут десятки ташкентских групп», – приводит пример наш собеседник.

– Где в Узбекистане могли бы появиться новые горнолыжные курорты?

– В районе Пскемского хребта (расположен на территории Ташкентской области и Кыргызстана. – Ред.) очень много мест для горнолыжных центров, но туда нет дорог. Зимой мы обычно летаем туда на вертолете с группами туристов, которые занимаются «хелиски». Особенность этой разновидности лыжного спорта – как раз в спуске с труднодоступных вершин по неезженым диким трассам.

А вот в Янгиабаде (город в Ташкентской области. – Ред.) есть и хорошие склоны, и дорога. Там когда-то планировали построить канатные дороги, но в советское время в тех местах добывали уран – из-за этого город был закрытым. А сейчас на подъемники нет денег.

Дефицит горных приютов и спасателей

– Какие опасности подстерегают туристов в горах Узбекистана?

– Путешествия в наших горах достаточно безопасны. Диких зверей много, есть змеи, скорпионы, фаланги, но на людей они не нападают. Чтобы уберечься, достаточно быть внимательным.

Плохо, что в горах нет приютов и благоустроенных стоянок. С картами – тоже проблема, но в Интернете уже можно кое-что найти.

Еще необходима профессиональная спасательная служба, где бы регистрировались все группы, уходящие в горы. Нужна школа гидов и лыжных инструкторов.

И, конечно же, не обойтись без противолавинной службы, которая бы не только предупреждала об опасности, но и принимала профилактические меры.

Например, на Чимгане пять лет назад убрали противолавинные орудия, чтобы их не захватили террористы, хотя снаряды туда привозили только на время стрельб.

Спасательную службу там тоже расформировали, нет даже информационного баннера с надписью, куда обращаться в случае ЧП.

Несколько лет назад в горах погибла Яна Воробьева, молодая девушка с «Мосфильма», двое ее спутников несколько часов бегали по Чимгану, не зная, к кому обратиться за помощью.