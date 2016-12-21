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    • Узбекистан

    Пустите туристов в горы Узбекистана!

    Григорий Требисовский, известный в Узбекистане горный инструктор, альпинист и спасатель, рассказал Ц-1, как сделать живописные горы доступными для туристов.

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    Требисовский ведет группу на Бельдерсай; фото: Фейсбук

    Спортсмен и популяризатор зимнего отдыха, Требисовский уверен, что важно прежде всего упростить регистрацию иностранных граждан в Узбекистане и выдачу разрешений на посещение пограничных зон. Также необходимо обустроить туристические стоянки и подъемники.

    Только в этом случае Узбекистан выиграет битву за туриста у Кыргызстана и Казахстана.

    «Сейчас, когда компания «Узбектуризм» прекращает свое существование и создается Госкомитет по развитию туризма в Узбекистане, многие надеются, что и горные направления туризма не будут забыты», – так начинается пост в Фейсбуке, опубликованный 16 декабря легендарным лыжным инструктором, альпинистом, парапланеристом и просто популяризатором горных видов спорта.

    Пользователи Фейсбука посоветовали Требисовскому отправить свои предложения в общественную приемную президента Шавката Мирзиёева. Корреспондент Ц-1 связался с автором поста и расспросил о его видении развития активного туризма в Узбекистане.

    Человек, который живет в горах

    Григорий Требисовский – настоящая легенда гор. Ему 65, он выглядит, как голливудский актер, живет в горах вместе со своей собакой – лайкой Скади. Раньше работал начальником альпинистского лагеря на Чимгане.

    Григорий Требисовский и его собака; фото: Фейсбук
    Григорий Требисовский и его собака; фото: Фейсбук

    Наш собеседник родился в Украине, работал инструктором в Карпатах и на Кавказе.

    Еще в 1983-м он влюбился в горы Узбекистана и решил остаться в них после распада Союза.

    Опытный инструктор по альпинизму и горнолыжному спорту позже стал первым в республике по многим видам спорта – парапланеризму, ски-альпинизму, лыжному фрирайду.

    Сегодня Требисовский с ностальгией вспоминает времена, когда при СССР в одном только туркомплексе «Чимган» (80 км от Ташкента. – Ред.), рассчитанном на 720 мест, все было занято.

    Многолюдный Чимган в 1978-м; фото:Фейсбук
    Многолюдный Чимган в 1978-м; фото: Фейсбук

    А горы Западного Тянь-Шаня (приграничная зона Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. – Ред.) только на майские праздники покоряли около 600 групп со всего Союза.

    Сколько сейчас туристов ходит по горам – тайна даже для профи: «Никто не регистрирует эти группы, но, думаю, единицы. Причем основная их статья расходов – перелет в Узбекистан», – объясняет Требисовский.

    Трехдневная регистрация – беда для туриста

    По мнению нашего собеседника, вернуть туристов в горы Узбекистана можно, если первым делом изменить нормы закона о регистрации иностранных граждан.

    «Три дня без регистрации – это слишком мало, – говорит альпинист. – Доходит до того, что группу туристов, которая идет в горы на десять дней, каждые три дня приходилось вывозить на пропускной пункт в Черняевку, чтобы они пересекали границу с Казахстаном, получали отметку и возвращались на маршрут».

    Второй пункт в его предложениях касается упрощения получения разрешений на посещение погранзон.

    Самые интересные и красивые туристские районы – Пскем, Угам, Чаткал, Коксу – находятся в погранзоне, и даже для граждан Узбекистана большая проблема оформить туда пропуск. Для этого нужно обращаться в милицию, погранчасть и управление Национального парка – все в разных местах.

    А получение разрешения – отнюдь не гарантия, что туриста не развернут на первом же посту.

    «Из-за погранзон, которые перекрыли весь север и восток страны (на запад от Ташкента), остаются маршруты в районе Большого Чимгана и на юг, в сторону Ангрена-Янгиабада», – говорит Григорий.

    Пока в погранзоны без проблем пускают только огромные отары скота из Ферганской долины.

    Тайная долина и нетронутые четырехтысячники

    — Где пролегают самые сложные маршруты?

    – Технически сложные – маршруты восхождений на Большой Чимган и пик Охотничий. Интересным для туристов считаю район Пскем-Ойгаинг.

    В Ойгаинге есть большая долина на высоте 2000 метров над уровнем моря в окружении ледников и четырехтысячников, на многие из которых еще никто не поднимался.

    Во времена СССР район был очень популярен среди альпинистов (был выездной альплагерь), а также среди горных и водных туристов.

    Сейчас бы к ним добавились ски-альпинисты, парапланеристы и горные велосипедисты. Со многих вершин района я спускался на лыжах и летал на параплане.

    А самые красивые места?

    – Пожалуй, это и есть живописная долина реки Ойгаинг. Завораживает и река Акбулак – приток Чаткала – очень узкое ущелье с множеством боковых каньонов. Но опять-таки эти места – не просто погранзона, а еще и немножко территория Кыргызстана. Получить разрешение на посещение этих мест почти невозможно.

    Есть потенциал для развития и у Заамина (Джизакская область, родина президента Шавката Мирзиёева. – Ред.). Но там тоже множество погранзон с Таджикистаном.

    Река Ойгайинг и Коксуйские озера - среди самых живописных мест в горах Узбекистана; фото:Фейсбук
    Река Ойгайинг и Коксуйские озера — среди самых живописных мест в горах Узбекистана; фото: Фейсбук

    Ташкентцы ездят в Каракол

    Требисовский считает, что Узбекистану очень важно изучить опыт Кыргызстана в развитии горного туриста.

    «Они дают иностранным компаниям землю в аренду для строительства туристических и горнолыжных объектов. Например, в Каракол (современный горнолыжный центр в Иссык-Кульской области) каждую зиму едут десятки ташкентских групп», – приводит пример наш собеседник.

    Где в Узбекистане могли бы появиться новые горнолыжные курорты?

    – В районе Пскемского хребта (расположен на территории Ташкентской области и Кыргызстана. – Ред.) очень много мест для горнолыжных центров, но туда нет дорог. Зимой мы обычно летаем туда на вертолете с группами туристов, которые занимаются «хелиски». Особенность этой разновидности лыжного спорта – как раз в спуске с труднодоступных вершин по неезженым диким трассам.

    Требисовский - опытный лыжный инструктор; фото:Фейсбук
    Требисовский — опытный лыжный инструктор; фото: Фейсбук

    А вот в Янгиабаде (город в Ташкентской области. – Ред.) есть и хорошие склоны, и дорога. Там когда-то планировали построить канатные дороги, но в советское время в тех местах добывали уран – из-за этого город был закрытым. А сейчас на подъемники нет денег.

    Дефицит горных приютов и спасателей

    Какие опасности подстерегают туристов в горах Узбекистана?

    – Путешествия в наших горах достаточно безопасны. Диких зверей много, есть змеи, скорпионы, фаланги, но на людей они не нападают. Чтобы уберечься, достаточно быть внимательным.

    Плохо, что в горах нет приютов и благоустроенных стоянок. С картами – тоже проблема, но в Интернете уже можно кое-что найти.

    Еще необходима профессиональная спасательная служба, где бы регистрировались все группы, уходящие в горы. Нужна школа гидов и лыжных инструкторов.

    И, конечно же, не обойтись без противолавинной службы, которая бы не только предупреждала об опасности, но и принимала профилактические меры.

    Например, на Чимгане пять лет назад убрали противолавинные орудия, чтобы их не захватили террористы, хотя снаряды туда привозили только на время стрельб.

    Восхождение на Чимган; фото: Фейсбук
    Восхождение на Чимган; фото: Фейсбук

    Спасательную службу там тоже расформировали, нет даже информационного баннера с надписью, куда обращаться в случае ЧП.

    Несколько лет назад в горах погибла Яна Воробьева, молодая девушка с «Мосфильма», двое ее спутников несколько часов бегали по Чимгану, не зная, к кому обратиться за помощью.

    Источник:Ц-1
    Темы: Необыкновенный Узбекистан!, Туризм
    Теги: природа Узбекистана туризм в Узбекистане туризм в Центральной Азии
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