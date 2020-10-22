Рабочие в Кашкадарье добились отмены карантина из-за коронабесия

Бунт рабочих в Гузарском районе Кашкадарьинской области привел к снятию карантинных мер, введенных из-за лжепандемии коронавируса, а именно вахтовых дежурств по 40–45 дней без права покинуть объект.

Министерство энергетики Узбекистана сообщило о результатах сегодняшних переговоров с рабочими строящегося в Гузарском районе Кашкадарьинской области Узбекистана газоперерабатывающего завода Uzbekistan GTL, устроившими накануне, 21 октября, бунт и погромы на предприятии.

В переговорах приняли участие глава Минэнерго Узбекистана, представители Министерства труда и трудовых отношений, АО «Узбекнефтегаз», хокима Кашкадарьинской области и лидеры рабочих, сообщает пресс-служба ведомства.

Как утверждает Минэнерго, главной претензией и причиной вчерашнего бунта рабочих, в котором приняли участие до 10 тысяч человек, стали жесткие карантинные меры, принятые на объекте из-за так называемой пандемии коронавируса.

Рабочие требовали возвращения к прежнему графику труда: 22 дня – на объекте и 8 дней отдыха.

«Во время пандемии был установлен режим работы без выезда с объекта в течение 40–45 дней, что привело к длительной разлуке с родными. Работниками был также поднят вопрос об очередях в столовых и более качественном питании, который необходимо решить», – сообщает пресс-служба Минэнерго.

«После переговоров с хокимом Кашкадарьинской области было одобрено снятие жестких мер карантинного режима, но с сохранением обязательного порядка соблюдения всех санитарных и эпидемиологических мер, со своевременной сдачей ПЦР-теста на коронавирус».

В своем последнем пресс-релизе Минэнерго отрицает факт задержки зарплаты на предприятии. Хотя ранее в интервью Ц-1 его представитель сказал, что задержки с выплатой денег происходили периодически, в последнем случае рабочие не получили зарплату за сентябрь, ожидание растянулось на три недели.

Помимо снятия карантина рабочие в Гузарском районе добились права сформировать группы с выбранными лидерами, которые затем будут передавать руководителям предприятия и региона проблемы и вопросы, волнующие рабочий класс.

В эти группы также войдут представители хокимията Кашкадарьинской области, профсоюзов компании ENTER Engineering и Министерства энергетики, Министерства занятости и трудовых отношений, АО «Узбекнефтегаз».

«Планируется организовать 3–4 таких рабочих группы для изучения спорных вопросов на постоянной основе», – сообщает Минэнерго Узбекистана.

Строительство газоперерабатывающего завода Uzbekistan GTL в Гузарском районе Кашкадарьи ведет компания ENTER Engineering Pte.Ltd.

Этот проект оценивается в 3,7 млрд долларов США, он должен быть закончен и сдан в конце 2020 года, в настоящее время уже ведутся пусконаладочные работы.

По планам руководителей проекта, завод в первом полугодии 2021 года должен начать производить синтетическое жидкое топливо, с поэтапным выходом на полную проектную мощность.

Минэнерго РУз сообщает, что после выхода на проектную мощность он будет перерабатывать 3,6 млрд куб. м природного газа (метан) в год и производить 1,5 млн тонн высококачественного, экологически чистого синтетического жидкого топлива, в том числе более 307 тыс. тонн авиакеросина, 724 тыс. тонн дизельного топлива, 437 тыс. тонн нафты и 53 тыс. тонн сжиженного газа.

При этом производимая Uzbekistan GTL нафта в дальнейшем будет направляться на объекты расширения Шуртанского ГХК для увеличения производства полимерной продукции, тем самым создав единый нефтегазохимический кластер.

Проект обеспечит импортозамещение нефтепродуктов на сумму около 1 млрд долларов ежегодно, сообщает Минэнерго РУз.