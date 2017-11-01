Работник НГМК в Узбекистане хочет наказания для засудившего его судьи

Зафаржон Валиев, работавший в системе НГМК (Навоийский горно-металлургический комбинат), был незаслуженно осужден за хищение самосвала, выйдя на свободу, он требует наказания следователей и судьи.

Бывший начальник автоколонны № 5 управления автомобильного транспорта Северного рудоуправления НГМК Зафаржон Валиев намерен добиться компенсации в размере 5,5 миллиарда сумов (681 570 тыс. долларов), а также привлечения к ответственности прокурорских и судебных работников.

По его словам, безвинно в 2013 году он был осужден на шесть лет лишения свободы по ложному обвинению в краже самосвала БелАЗ и провел за решеткой более года.

Более того, Валиев делится, что дело не оставляет его до сих пор, оно отравляет ему жизнь, держит в психическом напряжении и требует постоянных денежных расходов.

Валиев вырос в городе Учкудуке Навоийской области. Окончив школу, поступил в автомобилеремонтное профтехучилище. Затем работал в родном городе водителем автомобилей всех типов.

После окончания Навоийского промышленного техникума ему доверили стать водителем самосвала БелАЗ, который возит золотоносную руду.

С работой Зафаржон справлялся хорошо, и поэтому в 2011 году он был назначен начальником автоколонны № 5 управления автомобильного транспорта Северного рудоуправления НГМК.

«В России меня бы наградили»

В этой автоколонне было 29 самосвалов БелАЗ. Из них пять – в нерабочем состоянии и разукомплектованы. Вышестоящее начальство попросило Валиева попробовать восстановить из двух БелАЗов один.

Зафаржон согласился. Выбрал самосвал с гаражным номером 525, а номер 527, находившийся в худшем состоянии, определил на запчасти. В итоге из двух машин сделал одну. И БелАЗ № 525 был пущен в эксплуатацию.

При этом все работы с машинами выполнялись большой бригадой рабочих, было составлено много актов, в частности по списанию.

«Если бы я восстановил БелАЗ где-нибудь в России, то меня бы обязательно наградили», – гордо говорит Валиев по поводу выполненной тогда работы.

Впрочем, у руководства НГМК было немало причин наградить начальника автоколонны № 5 и за другие заслуги. В частности, за принципиальную борьбу с хищением горюче-смазочных материалов.

Валиев проводил ночные рейды по выявлению кражи топлива и только за февраль 2013 года сэкономил 65 тысяч литров дизельного топлива.

Как перестараться с добросовестностью

Но, видимо, перестарался. В Северном рудоуправлении кому-то очень не понравилась принципиальность Валиева.

В итоге в 2013 году Зафаржон был арестован по ордеру Зарафшанской специализированной прокуратуры. Он обвинялся в хищении БелАЗа № 525 – того самого, который был им восстановлен.

Оказалось, что недавно проводилась ревизия автомобильной техники, и номера агрегатов на БелАЗе № 525 не совпали с номерами агрегатов списанного самосвала № 527. В общем, это было всё, в чем могли обвинить Валиева.

Многочисленные документы и показания свидетелей говорили о его полной невиновности. Самосвал № 525 исправно работал и приносил прибыль НГМК.

И в деле, по словам Валиева, начались фальсификации документов. Прокуратура ухитрилась «доказать», что БелАЗ марки 7547 грузоподъемностью 45 тонн был похищен Валиевым.

Вопросы о том, как похищен, зачем и куда потом делся, следствие оставило без ответов.

Шесть лет тюрьмы

Версию о хищении поддержал и Бухарский военный суд, который 17 октября 2013 года приговорил Зафаржона к шести годам лишения свободы.

Кроме того, обязал выплатить на счет НГМК балансовую стоимость самосвала № 525 – 277 млн сумов (по тогдашнему курсу – около 50 тысяч долларов).

Возмутившись приговором, Валиев бросился писать жалобы во все инстанции. Не исключено, что именно его доводы способствовали скорейшему освобождению – в июне 2014 года Зафаржон оказался дома.

Валиев сразу же стал добиваться своей реабилитации. Устроился на комбинат простым водителем БелАЗа.

Выяснил, что во время следствия его должностные инструкции были подделаны, а злополучный самосвал № 525 по-прежнему эксплуатируется и числится в НГМК на нулевой балансовой стоимости.

В марте этого года после обращения Валиева в виртуальную приемную военная прокуратура республики внесла протест в президиум военного суда.

А президиум, в свою очередь, отменил приговор Бухарского военного суда от 17 октября 2013 года и отправил дело для повторного рассмотрения в военный суд первой инстанции.

«Покажите процесс по телевидению»

Вроде все окончилось хорошо, но, по мнению Валиева, необходимо возбудить уголовные дела на его обидчиков – прокуроров и судьи.

По статье 230 Уголовного кодекса РУз «за привлечение заведомо невиновного к ответственности» (наказывается лишением свободы от 2 до 5 лет) и по статье 231 – «Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления» (наказывается лишением свободы от 2 до 5 лет).

При этом Валиев просит транслировать такой суд по государственному телерадиоканалу как показательный оправдательный судебный процесс.