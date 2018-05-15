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    Работникам культуры и искусства РУз повысят оклады на 45%

    С 1 июня в Узбекистане работникам культуры и искусства поднимут зарплату на 45%. Об этом сказано в постановлении президента РУз от 15 мая.

    Худрук театра "Ильхом" в Ташкенте Борис Гафуров; фото: ilkhom.com
    Худрук театра «Ильхом» в Ташкенте Борис Гафуров; фото: ilkhom.com

    Также с 1 июня отдельным категориям работников цирка, зоопарков, библиотек для слепых Минкультуры РУз и государственных архивов будет полагаться ежемесячная премия за выслугу лет.

    Сейчас средний оклад артиста творческих объединений не превышает 1 млн сумов (125 долларов). Например, молодая актриса Молодежного театра Узбекистана получает в месяц 700 тысяч сумов (87 долларов).

    В августе 2017 года президент РУз Шавкат Мирзиёев распорядился выделить театрам 10 млн долларов (по 270 тысяч долларов на каждый) «для повышения качества спектаклей».

    Темы: Культура Узбекистана, Узбекистан
    Теги: зарплаты театр Узбекистан
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