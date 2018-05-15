Работникам культуры и искусства РУз повысят оклады на 45%

С 1 июня в Узбекистане работникам культуры и искусства поднимут зарплату на 45%. Об этом сказано в постановлении президента РУз от 15 мая.

Также с 1 июня отдельным категориям работников цирка, зоопарков, библиотек для слепых Минкультуры РУз и государственных архивов будет полагаться ежемесячная премия за выслугу лет.

Сейчас средний оклад артиста творческих объединений не превышает 1 млн сумов (125 долларов). Например, молодая актриса Молодежного театра Узбекистана получает в месяц 700 тысяч сумов (87 долларов).

В августе 2017 года президент РУз Шавкат Мирзиёев распорядился выделить театрам 10 млн долларов (по 270 тысяч долларов на каждый) «для повышения качества спектаклей».