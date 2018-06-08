Рахмат Акилов осужден пожизненно за теракт в Стокгольме

40-летнего мужчину осудили за убийство пяти человек и попытку убийства 119 прохожих 7 апреля 2017 года на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма.

Среди жертв теракта – трое граждан Швеции, включая 11-летнюю девочку, по одному гражданину Великобритании и Бельгии. Еще 15 человек получили ранения.

После отбытия пожизненного заключения, которое в этой стране может ограничиваться определенным сроком, но не менее 10 лет, Акилов будет депортирован в Узбекистан с пожизненным запретом на въезд в Швецию.

На следствии Акилов признал, что 7 апреля 2017 года он, управляя угнанным грузовиком на пешеходной улице в Стокгольме, намеренно направил его на людей.

Свыше ста человек выступили свидетелями в суде, который длился около трех месяцев. Среди очевидцев были пострадавшие и родные погибших.

По словам Акилова, его целью было «заставить Швецию прекратить борьбу с экстремистской группой «Исламское государство».

Акилов прибыл в Швецию в 2014 году в поисках политического убежища, но получил отказ. У правоохранительных органов Швеции был приказ о его депортации.

Рахмат Акилов родился в Самарканде в 1978 году. После задержания он заявил, что совершил теракт, вдохновившись идеологией ИГИЛ.