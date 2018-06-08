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    Рахмат Акилов осужден пожизненно за теракт в Стокгольме

    Окружной суд Стокгольма 7 июня приговорил узбекистанца Рахмата Акилова, обвинявшегося в наезде на толпу людей в шведской столице в апреле 2017 года, к пожизненному заключению.

    теракт стокгольм

    40-летнего мужчину осудили за убийство пяти человек и попытку убийства 119 прохожих 7 апреля 2017 года на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма.

    Среди жертв теракта трое граждан Швеции, включая 11-летнюю девочку, по одному гражданину Великобритании и Бельгии. Еще 15 человек получили ранения.

    После отбытия пожизненного заключения, которое в этой стране может ограничиваться определенным сроком, но не менее 10 лет, Акилов будет депортирован в Узбекистан с пожизненным запретом на въезд в Швецию.

    На следствии Акилов признал, что 7 апреля 2017 года он, управляя угнанным грузовиком на пешеходной улице в Стокгольме, намеренно направил его на людей.

    Свыше ста человек выступили свидетелями в суде, который длился около трех месяцев. Среди очевидцев были пострадавшие и родные погибших.

    По словам Акилова, его целью было «заставить Швецию прекратить борьбу с экстремистской группой «Исламское государство».

    Акилов прибыл в Швецию в 2014 году в поисках политического убежища, но получил отказ. У правоохранительных органов Швеции был приказ о его депортации.

    Рахмат Акилов родился в Самарканде в 1978 году. После задержания он заявил, что совершил теракт, вдохновившись идеологией ИГИЛ.

     Судебно-психологическая экспертиза подтвердила вменяемость узбекистанца.
    Темы: Терроризм, Узбекистан, Узбекистанцы за границей
    Теги: Рахмат Акилов Стокгольм суд теракт
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