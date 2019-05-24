Раскрытие убийства в Каракалпакстане: «Он психбольной, его не посадят…»

В деле жителя Амударьинского района Каракалпакстана – психически больного Давлатмурата Айтбаева, ложно обвиненного в убийстве в 2016 году, появилась надежда: Верховный суд РУз принял решение о его пересмотре.

Файзулла Халимбетов, адвокат семьи Давлатмурата Айтбаева, рассказывает Ц-1, что 20 мая побывал на приеме у председателя Верховного суда Узбекистана в Ташкенте Козимжона Камилова.

Этот прием, по словам защитника, его очень обрадовал. «Появился луч надежды на справедливость правоохранительных и судебных органов», – воодушевлен адвокат.

Как рассказывает Файзулла Халимбетов, 10 сентября 2016 года был убит житель аульного схода граждан «Назархан» Амударьинского района Каракалпакстана Джеткинбай Джанабаев. Неизвестный преступник или группа лиц зарезали его ножом.

Тогда для раскрытия убийства в «Назархан» прибыла оперативная группа из четырех человек во главе с майором Рахмоном Санкибаевым.

На совещании с руководителем милиции Амударьинского района подполковником Батырым Маткаримовым у опергруппы состоялся разговор – они признали факт, что в Каракалпакстане уже пять нераскрытых убийств, по этому нелестному показателю республика занимает первое место в Узбекистане.

Тогда Батыр Маткаримов предложил следующее: добиться согласия родных психически больного, ныне 49-летнего Давлатмурата Айтбаева на привлечение его к суду в качестве обвиняемого.

«Сами знаете, психбольного не осудят, а только отправят на лечение», – сказал Маткаримов, по утверждению одного из участников этого совещания.

Адвокат Халимбетов говорит, что узнал о подробностях разговора от своих бывших сотрудников. Он сам – в прошлом следователь, подполковник, перед отставкой работал начальником Следственного отдела Министерства внутренних дел Каракалпакстана.

По его словам, все эти подробности, как «велось» следствие, он рассказал председателю Верховного суда РУз Козимжону Камилову, на что тот отреагировал: «Ваши доводы очень серьезные».

«Поэтому я и добивался вашего приема столь долго, ведь о «стараниях» следственной группы мною было написано еще 19 сентября 2016 года», – ответил ему адвокат.

Затем Халимбетов изложил председателю Верховного суда другие аргументы: например, нож как предмет убийства проверили три следователя, всего шесть человек, упаковали согласно инструкциям, а на экспертизу вещдок (нож) поступает за подписью другого следователя.

Более того, разрез раны на теле погибшего экспертами указывается в 2,4 сантиметра, а следователи считают орудием убийства нож с шириной лезвия в три сантиметра…

«Есть немало и других свидетельств халатности и невнимательности следователей, изложением которых я не занимал времени председателя, – говорит адвокат. – Но Козимжон Камилов уже сказал, что дело будет пересмотрено».

Адвокат Файзулла Халимбетов говорит, что ситуация в Узбекистане в области соблюдения законности меняется к лучшему. По его словам, прием председателем Верховного суда РУз – это уже большой прорыв, об этом защитники не могли и мечтать по время правления первого президента Ислама Каримова.

«Ведь люди десятилетиями терпели беззаконие. Теперь, уверен, изменения положительно повлияют на работников правоохранительных структур, судебной системы, а также на рядовых граждан», – убежден Халимбетов.