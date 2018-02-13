Раскрытие убийства в Каракалпакстане: «повесить» на душевнобольного

Кто убил жителя Амударьинского района Каракалпакстана Жеткинбая Жанабаева – неизвестно, но милиция не оставляет надежд обвинить в его совершении душевнобольного.

Эта история тянется с 10 сентября 2016 года. В тот день на одном из полей фермерского хозяйства «Кизларгул Досимбетова» сельского схода граждан «Назархан» Амударьинского района Каракалпакстана обнаружили труп местного жителя Жеткинбая Жанабаева.

После возбуждения уголовного дела представители прокуратуры и МВД Каракалпакстана Рахмат Санкибаев и Батыр Маткаримов пришли в дом к местной жительнице Кизларгуль Айтбаевой.

Их план был прост: уговорить женщину дать согласие, что убийство совершил ее сын – Давлатмурат Айтбаев, признанный психически больным. Также надо было подтвердить, что другие ее близкие видели, как Давлатмурат ударил в грудь ножом Жеткинбая Жанабаева.

В случае отказа оклеветать своего сына правоохранители угрожали Айтбаевой арестом ее других родственников.

Кизларгуль отказывается участвовать в этой постановке, а главное – позволить использовать ее сына. Последствия не заставили себя ждать.

Сначала был арестован на семь суток внук Айтбаевой Кубайсин Утамуратов, затем – сын Атамурат (семь суток), чуть позже – внук Уснатдин (семь суток), сын Кутлимурат (семь суток) и внук Аскарбай (10 суток).

Во время ареста сыновья и внуки Айтбаевой подвергались избиениям и издевательствам: их заставляли признаться в совершенном убийстве.

В своей жалобе в Генеральную прокуратуру Узбекистана от 26 ноября 2016 года Айтбаева пишет, что судмедэкспертиза установила на теле ее сыновей телесные повреждения, но никакой реакции из Ташкента не последовало.

Кроме того, та же судмедэкспертиза не обнаружила никаких следов, оставленных арестованными родственниками Айтбаевой на теле убитого и на месте совершения преступления.

Медики также установили, что смерть Жанабаева наступила примерно в 6 часов утра 10 сентября, но следователи указали в своих материалах, что мужчина был убит 9 сентября в 21.30.

Родственники и адвокаты Айтбаевых утверждают, что время совершения преступления было изменено, так как следователям надо было «подогнать» его под свидетельства несовершеннолетнего Т. Маллабаева.

Но даже эти свидетельства, по словам участников события, легко опровергнуть. В тот сентябрьский день солнце в Каракалпакстане зашло в 18 часов 43 минуты.

И молодой свидетель никак не мог увидеть издалека, как душевнобольной Давлатмурат наносит удар ножом с деревянной рукояткой…

По словам матери, в частных разговорах милиционеры говорили, что в Амударьинском районе уже пять нераскрытых убийств, Ташкент же давит на них…

А душевнобольному Давлатмурату Айтбаеву ничего не будет: у него справка…

В апреле 2017 года адвокат семьи Айтбаевых получил ответ из Генеральной прокуратуры Узбекистана № 15/266 17-1659, где констатировалось следующее: «Выяснено, что данное преступление совершено Д. Айтбаевым, и 03.11.2016 г. он, согласно статье 221 УПК задержан для участия в уголовном деле как… подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного в части 1, статьи 97, УК». Под ответом стоит подпись… заместителя генерального прокурора Узбекистана М. Б. Азимова.

Это постановление замгенпрокурора вынесено до решения суда, удивляется адвокат Айтбаевых, оно составлено без единого намека на презумпцию невиновности.

По истечении почти 15 месяцев с того злополучного дня дело об убийстве Жеткинбая Жанабаева не завершилось окончательным приговором.