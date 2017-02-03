Расследование смерти Муродилло Омонова – исключение для Узбекистана

Правозащитники Узбекистана приветствуют решение МВД страны расследовать смерть предпринимателя в милиции Сурхандарьи и признают: это происходит впервые.

Руководитель правозащитного «Клуба пламенных сердец» Мутабар Таджибаева, проживающая во Франции, с воодушевлением восприняла новость, что глава МВД Узбекистана Абдусалом Азизов принял мать умершего под арестом в милиции Сурхандарьинской области Муродилло Омонова.

На встрече с Каромат Кадыровой, состоявшейся в Ташкенте 29 января, министр внутренних дел Азизов распорядился создать следственную бригаду и провести эксгумацию тела умершего.

Накануне, 2 февраля, следователи из МВД и Генпрокуратуры Узбекистана приступили к работе в Джаркурганском районе Сурхандарьинской области.

Во время двухчасового ареста 20 января в джаркурганской районной милиции не стало 32-летнего здорового мужчины. Арестованный после 20 часов, до полуночи он, уже мертвый, находился в морге с откровенными ранами от насилия на голове и по всему телу.

«Я приветствую решение нового министра внутренних дел – это настоящий поступок, говорящий о многом и могущий изменить Узбекистан», – сказала Таджибаева.

Правозащитница высказала пожелание: экспертиза должна была честной и беспристрастной, а ее результаты – преданы самой широкой огласке, чтобы о них узнал каждый сотрудник силовых органов в стране.

Такое впервые

По словам Таджибаевой, в истории независимого Узбекистана, завоевавшего во время правления первого президента Ислама Каримова репутацию «зверской страны», где людей пытают самыми изощренными средствами и даже варят живьем, а гражданские протесты расстреливают из БТРов, расследование смерти предпринимателя из Сурхандарьи – большое дело, такого никогда не было.

В следственных изоляторах, тюрьмах в Узбекистане люди гибли всегда, но лишь несколько случаев было предано огласке, но даже тогда насильники не понесли никакого наказания, система «покрывала» своих, говорит правозащитница, теперь, возможно, Узбекистан определяет другую политику: пытки до смерти не допускаются.

Коллегу из Ташкента поддерживает лидер ПАУ (Правозащитного альянса Узбекистана) Елена Урлаева.

По ее словам, случаи такой оперативной реакции столичных властей на обращение матери из «сельской глубинки» бывали, «но редко».

«Теперь будем смотреть на то, чем закончится расследование: насколько оно будет объективным, и как привлекут к ответственности виновников», – говорит Урлаева.

Она считает, что если виновных в убийстве привлекут к суду, то судебный процесс должен быть открытым – с привлечением правозащитников и журналистов. Тогда другие нечистоплотные сотрудники милиции задумаются о последствиях.

«О такой оперативности слышу впервые»

По словам заместителя председателя ПАУ Шухрата Рустамова, в его «производстве» находится более 500 дел, из которых 12 связано с убийствами.

«Однако такой оперативной реакции властей, как на убийство в Джаркургане, никогда не было, о таком я слышу впервые», – говорит Рустамов.

По его мнению, причиной является новый президент Шавкат Мирзиёев, который, назначив нового министра внутренних дел Абдусалома Азизова, «строго наказал, чтобы тот работал по закону».

В то же время правозащитник предполагает, что власти Джаркургана будут всячески саботировать действия столичной следственной бригады. Поэтому желает этой бригаде «твердости, добросовестности и успеха».

Гласность станет предостережением

Журналист и правозащитник Малохат Эшанкулова тоже приятно удивлена тому, как приняли в Ташкенте Кадырову, требующую справедливости.

«Я много лет проработала на Республиканском телевидении, да и теперь в курсе всех событий, но о таком слышу впервые», – признается Эшанкулова.

Она считает, что «сына Кадыровой не вернешь», но виновных надо найти и со всей строгостью наказать».

Навести порядок может лишь сам президент

Руководитель ИГНПУ (Инициативная группа независимых правозащитников Узбекистана) Сурат Икрамов, делясь мнением о смерти в Джаркургане, говорит, что ситуация на местах сейчас «не улучшается, а ухудшается».

«В областях чиновники привыкли «отжимать» бизнес и творить произвол, поэтому саботируют реформы нового президента», – считает руководитель ИГНПУ.

По его словам, навести порядок может только сам президент Шавкат Мирзиёев. В частности, дать распоряжение по проверке дел 15 тысяч верующих, находящихся в заключении, – «многие из них осуждены незаконно».

По ее мнению, судебный процесс обязательно должен широко освещаться не только зарубежными, но и местными СМИ. Только в таком случае это послужит предостережением для тех милиционеров, кто творит беззаконие.