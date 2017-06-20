Расследование смерти в милиции Сурхандарьи: вы могли бы так повеситься?..

«Посмотрите на фото: мог ли высокий мужчина повеситься с помощью куртки на этой решетчатой двери отделения милиции?» – приглашает всех журналистка из Ташкента.

Ташкентская журналистка Малохат Эшанкулова разместила в YouTube видеоролик, где подвергает серьезному сомнению официальную версию о причинах смерти 32-летнего предпринимателя Муродилло Омонова, умершего после задержания 20 января в отделении милиции Джаркурганского района Сурхандарьинской области Узбекистана.

По словам Эшанкуловой, она больше недели изучала это дело, насчитывающее около тысячи страниц.

Вешаться в камере стало «модным»?

«Я с самого начала не верила в версию о самоубийстве, потому что в некоторых отделениях милиции стало модным всех неугодных объявлять повесившимися», – говорит Эшанкулова.

В качестве примера журналистка приводит дело 27-летнего Камалитдина Кузиева, которым она не так давно занималась по просьбе его родственников.

Парень в 2014 году вернулся с заработков из России в родной город Бекабад Ташкентской области и был вызван в местную милицию для формальной беседы, а на следующий день близкие узнали, что он повесился на простыне.

Однако, как узнала журналистка, в камерах временного содержания не только простыням, но и матрацам быть не положено – только голые доски.

Если смотреть на документы внимательно…

Поэтому Эшанкулова придирчиво отнеслась и к документам в деле Омонова. И первое, на что она обратила внимание, – на фотографию, сделанную правоохранительными органами сразу после смерти.

«Когда я была журналисткой государственного телевидения Узбекистана, мне приходилось воочию видеть повешенных. Всех их отличали такие детали, как выпученные глаза, вывалившийся язык и жуткая багровая полоса на шее», – утверждает она.

Однако в данном случае на этом фото таких признаков не было, не было даже следов на шее, а только кровоподтек на правой стороне лба.

Дежурный Джаркурганского райотдела милиции Мамат Муминов, который затем был обвинен в халатности за краткое отсутствие на рабочем месте, утверждает, что все вышло случайно.

Увидев повесившегося Омонова, он якобы вместе с товарищем стал разрезать ножницами куртку, чтобы снять тело, которое упало головой на пол – оттуда такое повреждение на лбу.

Однако даже немедикам известно, что после смерти у человека прекращается кровообращение, а любые ушибы, кровоподтеки – это следствие разрыва кровеносных сосудов в ткани живого человека.

То есть у трупов ни синяков, ни ушибов, а тем более кровоподтеков быть уже не может.

Ухитрился повеситься

Фото, сделанные во время следственного эксперимента, наконец позволили увидеть решетчатую дверь отделения милиции, на которой якобы повесился предприниматель.

Очевидно, что высота решетки не превышает 200–220 см. У Муродилло рост – 180 см.

Следствие утверждает, что он повесился на своей куртке, сумев скрутить вокруг шеи ее рукава. То есть он продел куртку сквозь прутья решетки, затем плотно прижался к ней и завязал вокруг шеи рукава.

Известно, что смерть от повешения наступает в связи с удушением под тяжестью собственного тела. То есть Муродилло должен был продеть куртку на максимальную высоту, чтобы обеспечить провисание своему телу.

Но, если представить, что куртка закреплена на максимальной высоте, возникает вопрос, как молодой мужчина сумел, не имея под рукой табуретки или стула, завязать короткие рукава куртки в тугой узел под шеей, очевидно, двойной, чтобы под тяжестью тела он не развязался.

Стоит также обратить внимание на фото куртки, на которой якобы повесился Муродилло.

Дежурный милиционер утверждает, как сказано выше, что он и коллега резали куртку ножницами, чтобы вытащить тело из петли.

А где тот самый или те самые порезы? По крайней мере один рукав куртки должен быть совершенно отрезанным. Ведь милиционерыутверждают, что не развязывали узел, а именно порезали куртку.

Как им удалось освободить тело Муродилло, если на куртке наблюдается лишь небольшое повреждение на правом рукаве? Как будто ее порвали.

Но сквозь такую дырку тело мужчины из петли не вытащить. И очевидно другое: куртка порвалась, на ней вообще нет порезов.

Как психологи «допросили труп»

У журналистки еще много замечаний, но больше всего, что ее впечатлило, – это акт судебно-психологической экспертизы, отвечающей на вопрос, почему повесился Омонов.

По словам Эшанкуловой, экспертиза проводилась в отношении самого Омонова, и так как труп отвечать не мог, эксперты целиком полагались на показания все того же дежурного милиционера Муминова.

А тот показал, что мать Омонова – Каромат Кадырова, приехавшая в милицию сразу после задержания сына, увидела, что тот пьян, и сама потребовала его подержать в камере, иначе тот устроит дома скандал.

На основе чего эксперты дали «убедительное» заключение: Омонов почувствовал себя униженным после слов матери и сразу в течение часа, как только выдался подходящий момент, повесился на собственной куртке.

«Это всё вранье!»

Кстати, сама Кадырова, проведшая собственное расследование смерти сына, возмущенно реагирует, когда ее просят подтвердить такую версию.

Она утверждает, что это всё вранье: в тот памятный злополучный вечер она говорила только с начальником угрозыска Бобомурадом Омановым, а дежурный находился далеко и ничего слышать не мог.

При этом Оманов рассказал, что намерен закрыть Муродилло на 15 суток, потому что тот якобы его оскорбил, и на сотовом телефоне имеется соответствующая аудиозапись.

Но когда Кадырова попросила послушать эту запись, начальник угрозыска дал задний ход и сообщил, что ее сына скоро выпустят.

Мать погибшего говорит, что ее сын никак не мог быть пьян: он выпил 100, от силы 200 грамм водки (имеется соответствующая видеозапись со свадьбы).

И для здорового 34-летнего парня ростом в метр восемьдесят это не доза – согласно другому видео он уверенно вел машину, и задержали его явно не за вождение в состоянии опьянения.

«Чиновникам дают ложную информацию»

Линк ролика на YouTube Эшанкулова отправила в Народную приемную президента Узбекистана, откуда ей сразу позвонили.

«Говорили очень вежливо, а про дело Омонова сказали, что слышали о таком: мол, вроде во всем виновата его мать, которая пьяного сына сама сдала в милицию.

В связи с чем журналистка, тоже слышавшая такие слова от многих, пришла к выводу, что речь идет об умышленной ложной информации, которая распространяется заинтересованными лицами среди ответственных чиновников.

Как рассказывает Эшанкулова, она рассказала звонившим об истинном положении вещей, а также о том, почему мать погибшего хочет встретиться с президентом Шавкатом Мирзиёевым, – чтобы тот узнал правду.

В итоге представители Аппарата президента попросили журналистку дать координаты Кадыровой, созвонились с ней и пригласили мать на беседу, которая состоится в 10 утра 22 июня. Место встречи – Ташкент, Дворец культуры МВД, улица Чехова, 5.

Незагадочная смерть

Гибель Муродилло Омонова произошла при обстоятельствах, говорящих со всей очевидностью, что молодой человек был специально доставлен в отделение милиции и там убит.

20 января 2017 года в 20 часов 42 минуты его автомобиль по непонятной причине был остановлен сотрудниками милиции и вместе с хозяином доставлен в отделение Джаркурганского района.

Товарища, с которым ехал Муродилло, не задержали, тот сразу позвонил матери Омонова, и Кадырова уже через 15 минут была возле здания РОВД (районный отдел внутренних дел).

Милиционеры пообещали матери через час отпустить сына и даже попросили никуда не уходить – подождать на улице.

Но, пока Кадырова ждала, Муродилло уже доставили в районную больницу. Сразу после его смерти милиция утверждала, что он умер от инфаркта, но потом версия изменилась: оказывается, он повесился на собственной зимней куртке.