Равшан Ирматов назначен на матч ЧМ-2018 Аргентина – Хорватия

Рефери из Узбекистана обслужит матч второго тура чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Уругвая.

Ассистировать ему будут судьи у бровки Абдухамидулло Расулов и Жахангир Саидов, которые также представляют Узбекистан. Игра состоится 21 июня в Нижнем Новгороде.

Ирматов обновит абсолютный рекорд по числу проведенных матчей в качестве рефери на чемпионатах мира. До этого судья из Узбекистана обслуживал девять игр Кубка мира.

Узбекистанец судил матчи аргентинцев и хорватов на чемпионатах мира. В 2010 году он был основным судьей на двух играх сборной Аргентины: против Греции на групповой стадии (2:0) и Германии в четвертьфинале (0:4). В 2014-м Ирматов рассудил команды Хорватии и Мексики (1:3).