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    Равшан Ирматов назначен на матч ЧМ-2018 Аргентина – Хорватия

    Рефери из Узбекистана обслужит матч второго тура чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Уругвая.

    Равшан Ирматов; фото из открытых источников
    Равшан Ирматов; фото из открытых источников

    Ассистировать ему будут судьи у бровки Абдухамидулло Расулов и Жахангир Саидов, которые также представляют Узбекистан. Игра состоится 21 июня в Нижнем Новгороде.

    Ирматов обновит абсолютный рекорд по числу проведенных матчей в качестве рефери на чемпионатах мира. До этого судья из Узбекистана обслуживал девять игр Кубка мира.

    Узбекистанец судил матчи аргентинцев и хорватов на чемпионатах мира. В 2010 году он был основным судьей на двух играх сборной Аргентины: против Греции на групповой стадии (2:0) и Германии в четвертьфинале (0:4). В 2014-м Ирматов рассудил команды Хорватии и Мексики (1:3).

    Темы: Спорт, Футбол, Чемпионат мира по футболу - 2018
    Теги: Равшан Ирматов Россия Узбекистан чемпионат мира по футболу
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