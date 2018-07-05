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    Равшан Ирматов не будет судить финал чемпионата мира по футболу

    Рефери из Узбекистана Равшан Ирматов не включен в шорт-лист кандидатов на судейство в оставшихся матчах Кубка мира по футболу в России.

    Равшан Ирматов; фото: "СЭ"/Александр Федоров
    Равшан Ирматов; фото: «СЭ»/Александр Федоров

    Комитет Международной федерации футбола (FIFA) опубликовал список 17 рефери, которые претендуют на судейство в восьми оставшихся матчах чемпионата мира.

    В частности, работу на турнире продолжат Милорад Мажич (Сербия), Джанлука Рокки (Италия), Дамир Скомина (Словения), Джюнейт Чакир (Турция), Бьорн Куйперс (Нидерланды), Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания), Нестор Питана (Аргентина), Марк Гейгер (США), Сандро Риччи (Бразилия), Мэттью Конджер (Новая Зеландия), Джейр Марруфо (США), Сесар Артуро Рамос (Мексика), Андрес Кунья (Уругвай), Алиреза Фагани (Иран), Наваф Абдулла Шукралла (Бахрейн), Маланг Дьедиу (Сенегал), Дженни Сиказве (Замбия).

    По мнению букмекеров, голландец Бьорн Куйперс имеет большие шансы на судейство финала Кубка мира.

    Равшан Ирматов обслужил два матча на групповой стадии турнира между сборными Аргентины и Хорватии (0:3), а также Испании и Марокко (2:2). После дебютной игры судейство Ирматова раскритиковали за нерешительность и мягкость.

    Темы: Люди в Центральной Азии, Спорт, Футбол, Чемпионат мира по футболу - 2018
    Теги: Равшан Ирматов финал чемпионат мира по футболу
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