Реабилитацией бывших экстремистов в РУз займется Генпрокуратура

В Узбекистане создана Республиканская межведомственная комиссия для реабилитации членов экстремистских организаций, раскаявшихся в своих деяниях, пишет УзА со ссылкой на указ президента.

19 сентября глава государства Шавкат Мирзиёев подписал соответствующий документ.

Работать комиссия будет во главе с генеральным прокурором Узбекистана Отабеком Муродовым. Уже с 1 ноября при положительном рассмотрении обращений граждане будут освобождаться от уголовной ответственности.

Для положительного решения вопроса узбекистанцы должны соответствовать целому ряду пунктов:

лично явиться с повинной, чистосердечно раскаяться в содеянном и встать на путь исправления;

активно способствовать раскрытию преступной деятельности запрещенных организаций;

доказать, что был вовлечен в ряды запрещенных организаций путем обмана;

не являлся идеологическим и духовным лидером запрещенных организаций;

не участвовал в боевых действиях и не совершал диверсионно-подрывных актов;

не проходил специальную или военную подготовку в запрещенных организациях, обучение в целях осуществления террористической деятельности;

не выезжал из РУз в целях террористической деятельности;

не финансировал международный терроризм;

ошибочно или без умысла и цели распространения в информационно-коммуникационных средствах хранил материалы, содержащие террористические, экстремистские или иные деструктивные идеи.

Явки с повинной можно подать в дипломатические представительства Узбекистана за границей либо в правоохранительные органы на территории страны.

В 2017 году реабилитированы около 18 тысяч бывших членов экстремистских организаций. Более 10 тысяч из них получили помощь в трудоустройстве и другую социальную поддержку.