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    Реабилитацией бывших экстремистов в РУз займется Генпрокуратура

    В Узбекистане создана Республиканская межведомственная комиссия для реабилитации членов экстремистских организаций, раскаявшихся в своих деяниях, пишет УзА со ссылкой на указ президента.

    Тюремная вышка в одной из тюрем Узбекистана; фото: Спутник
    Тюремная вышка в одной из тюрем Узбекистана; фото: Спутник

    19 сентября глава государства Шавкат Мирзиёев подписал соответствующий документ.

    Работать комиссия будет во главе с генеральным прокурором Узбекистана Отабеком Муродовым. Уже с 1 ноября при положительном рассмотрении обращений граждане будут освобождаться от уголовной ответственности.

    Для положительного решения вопроса узбекистанцы должны соответствовать целому ряду пунктов:

    лично явиться с повинной, чистосердечно раскаяться в содеянном и встать на путь исправления;

    активно способствовать раскрытию преступной деятельности запрещенных организаций;

    доказать, что был вовлечен в ряды запрещенных организаций путем обмана;

    не являлся идеологическим и духовным лидером запрещенных организаций;

    не участвовал в боевых действиях и не совершал диверсионно-подрывных актов;

    не проходил специальную или военную подготовку в запрещенных организациях, обучение в целях осуществления террористической деятельности;

    не выезжал из РУз в целях террористической деятельности;

    не финансировал международный терроризм;

    ошибочно или без умысла и цели распространения в информационно-коммуникационных средствах хранил материалы, содержащие террористические, экстремистские или иные деструктивные идеи.

    Явки с повинной можно подать в дипломатические представительства Узбекистана за границей либо в правоохранительные органы на территории страны.

    В 2017 году реабилитированы около 18 тысяч бывших членов экстремистских организаций. Более 10 тысяч из них получили помощь в трудоустройстве и другую социальную поддержку.

    Темы: Андижанская бойня, Узбекистанцы за границей, Узбекская оппозиция, Шавкат Мирзиёев
    Теги: реабилитация Узбекистан указ экстремизм
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