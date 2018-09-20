Реабилитацией бывших экстремистов в РУз займется Генпрокуратура

В Узбекистане создана Республиканская межведомственная комиссия для реабилитации членов экстремистских организаций, раскаявшихся в своих деяниях, пишет УзА со ссылкой на указ президента.
19 сентября глава государства Шавкат Мирзиёев подписал соответствующий документ.
Работать комиссия будет во главе с генеральным прокурором Узбекистана Отабеком Муродовым. Уже с 1 ноября при положительном рассмотрении обращений граждане будут освобождаться от уголовной ответственности.
Для положительного решения вопроса узбекистанцы должны соответствовать целому ряду пунктов:
лично явиться с повинной, чистосердечно раскаяться в содеянном и встать на путь исправления;
активно способствовать раскрытию преступной деятельности запрещенных организаций;
доказать, что был вовлечен в ряды запрещенных организаций путем обмана;
не являлся идеологическим и духовным лидером запрещенных организаций;
не участвовал в боевых действиях и не совершал диверсионно-подрывных актов;
не проходил специальную или военную подготовку в запрещенных организациях, обучение в целях осуществления террористической деятельности;
не выезжал из РУз в целях террористической деятельности;
не финансировал международный терроризм;
ошибочно или без умысла и цели распространения в информационно-коммуникационных средствах хранил материалы, содержащие террористические, экстремистские или иные деструктивные идеи.
Явки с повинной можно подать в дипломатические представительства Узбекистана за границей либо в правоохранительные органы на территории страны.
В 2017 году реабилитированы около 18 тысяч бывших членов экстремистских организаций. Более 10 тысяч из них получили помощь в трудоустройстве и другую социальную поддержку.