Реальный курс доллара в Узбекистане снизился на 5%

На выходных в Узбекистане подешевела американская валюта. На черном рынке ожидают падения спроса на доллары с началом продаж отечественных авто за сумы.

Неофициальный курс доллара США в Узбекистане отреагировал на перевод цен автомобилей производства GM Uzbekistan в национальную валюту.

Новые прайсы были обнародованы 1 июня, а уже 3–4 июня доллар на черном рынке стали продавать за 8–8,1 тысячи сумов, тогда как в мае «черный» курс держался на уровне 8,45–8,5 тысячи сумов. Курс Центробанка Узбекистана сегодня – 3874 сума за доллар.

Источники на черном рынке рассказали Ц-1, что массового сброса американской валюты на черный рынок сейчас нет. Хотя такие ожидания, несомненно, присутствуют. Из-за этого курс доллара и просел на несколько процентов.

Тем не менее снижение неофициального курса никоим образом не повлияло на рынок товаров и услуг. На одном из крупнейших рынков бытовой техники и электроники под названием «Флешка» («Малика») цены высчитывают или выставляют с учетом прежнего курса. Продавцы не спешат менять ценники, объясняя это тем, что товары, выставленные на прилавки, покупались по высокому курсу.

На продуктовых рынках и в супермаркетах валютные колебания также не отразились – сохранились еще майские цены.

В ожидании новых цен на авто



Информацию о том, что массового притока американской валюты на черный рынок не наблюдается, косвенно подтверждает и падение продаж автодилеров GM Uzbekistan в первые дни июня.

Автолюбители не торопятся покупать машины марки Chevrolet по новым ценам по нескольким причинам.

Во-первых, их нет в продаже. В салонах представлены лишь модели Spark, Nexia и Cobalt. Нет ни кроссоверов Captiva, ни седанов бизнес-класса Malibu.

Во-вторых, стоимость базовой версии наиболее популярной модели Chevrolet Spark составляет почти 7 тысяч долларов вместо прежних 4,7 тысячи.

Вероятно, потенциальные покупатели замерли в ожидании 6 июня, когда будет опубликован свежий курс валют. Складывается ощущение, что узбекистанцы до сих пор не верят в еженедельную корректировку цен на автомобили с учетом официального курса доллара. В случае роста легального курса вся линейка GM Uzbekistan будет дорожать почти еженедельно.

«Все ждут вторника, чтобы понять, как будут реагировать цены на машины: если их поднимут вслед за долларом, то все, кто хотел купить машину, начнут срочно «сливать» доллар, чтобы быстрее заключить договор по актуальной цене», – говорит наш источник на валютном рынке.

Валютные «качели»

Однако этот сценарий, как наиболее вероятный, уже заложен в нынешний курс доллара на черном рынке. По мнению источника, рассчитывать на дальнейшее падение американской валюты не стоит.

Напротив, курс наверняка вырастет до 8,3 тысячи сумов за доллар в ближайшие дни. Этому может поспособствовать покупательский спрос. Узбекистанцы привыкли держать накопления в надежной валюте. В большинстве случаев это доллар. И каждое падение «американца» в итоге оборачивается высоким спросом на него и, как следствие, ростом курса.

Наконец, стабильный спрос на доллар может быть обеспечен покупателями автомобилей на вторичном рынке, где подавляющее большинство операций производится наличными долларами. Уже сейчас наблюдается спрос на подержанные автомобили, цены на которые выросли на 1–1,5 тысячи долларов.

Курс доллара на черном рынке Узбекистана может укрепиться уже в ближайшие дни. Несмотря на переход на сумовую тарификацию ряда товаров и услуг, американская банкнота остается главной валютой в стране при купле-продаже недвижимости, подержанных автомобилей, а также при ведении бизнеса.