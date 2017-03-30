Реклама «Билайна» в Узбекистане снята с эфира

Власти Узбекистана сняли с эфира ТВ рекламу акции сотовой компании «Билайн» «Бонусы из России» из-за чрезмерного количества полуголой молодежи в видеоролике.

С 27 марта на каналах Узбекского телевидения был прекращен показ рекламного ролика сотовой компании «Билайн», предлагающей своим клиентам новый вид сервиса.

Сотрудник отдела маркетинга Узтелерадиокомпании в беседе с корреспондентом Ц-1 сообщил, что в ходе тщательного анализа было выявлено, что «содержание рекламы противоречит общепризнанным нормам морали и духовности и может нанести моральный ущерб государству и обществу, а используемые в ней образы могут отрицательно повлиять на семейные отношения».

«Поэтому специалисту Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции дали указания о запрете передачи этой рекламы в эфир», – добавил он.

Оператор сотовой связи «Билайн» предлагает своим клиентам бонус в виде 10 минут бесплатной связи с Российской Федерацией.

Обладателем этого бонуса может стать клиент компании, который пополнит свой баланс единовременным платежом из России или Казахстана на сумму от трех долларов США и выше.

Акция началась 16 января и должна продлиться до 30 апреля.

Служащие общества с ограниченной ответственностью Unitel, с 2006 года представляющего услуги сотовой связи в Узбекистане под маркой «Билайн» (Beeline), вопросы Ц-1 оставили без комментариев.

Но один из экспертов отрасли в Ташкенте на условиях анонимности выразил мнение, что за запретом стоят интересы конкурентов, испугавшихся, что за счет акции, удобной для трудовых мигрантов в России, «Билайн» увеличит количество клиентов в Узбекистане.

«Вот они и обратились к «дядям» из правительства с просьбой принять соответствующие меры в отношении «Билайна», – считает эксперт.

Компания Unitel является одним из лидеров среди GSM-операторов в Узбекистане. По итогам 2014 года, она обслуживает в Узбекистана 10 млн 593 тысячи абонентов.