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    Рекордный плов в Ташкенте

    Сегодня в рамках фестиваля традиционной культуры «Узбегим миллий кадриятлари» в Ташкенте готовили самый большой плов в мире, вес которого составит 8 тонн.

    Ошпазы готовят ингридиенты; фото: Бахтиер Насимов
    Ошпазы готовят ингридиенты; фото: Бахтиер Насимов

    В центре Ташкенте, на улице, известной как столичный Бродвей, сегодня готовили плов весом в восемь тонн – это официальная заявка на установление мирового рекорда для Книги рекордов Гиннесса.

    Комиссия; фото: Бахтиер Насимов
    Комиссия; фото: Бахтиер Насимов

    Для плова-гиганта было использовано рекордное количество продуктов: 1500 кг говядины, 400 кг баранины, 220 кг курдючного жира, 1900 кг риса, 2700 кг моркови, 220 кг лука, 440 литров растительного масла и 57 кг соли.

    Для вкуса было добавлено 100 кг нута, 190 кг изюма, 5 кг зиры, 2 кг черного перца, 1 кг куркумы и 350 литров воды.

    По данным организаторов, плов будут раздавать в доме для престарелых «Муррават».

    Проверка веса плова; фото: Бахтиер Насимов
    Проверка весов; фото: Бахтиер Насимов

    Как и в случае остальных рекордов, Guinness World Records предоставит специальную комиссию, которая зафиксирует рекорд и будет следить за выполнением всех критериев и условий, необходимых для установления высшего мирового достижения в какой-либо области.

    Одно из главных условий: наличие сертифицированных весов, которые точно зафиксируют вес рекордного блюда.

    В Ташкенте радостная атмосфера; фото: Ц-1
    В Ташкенте радостная атмосфера; фото: Ц-1

    Специалисты Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации (агентство «Узстандарт») произвели необходимые испытания и выдали сертификат соответствия измерительных приборов на крановые весы за номером 1890 от 16 августа 2017 года.

    Народ танцует, пока плов готовился; фото: Ц-1
    Народ танцует, пока плов готовится; фото: Ц-1

    Так что, к рекорду всё готово.

    Весы выдержат и 15 тонн.

    Люди ждут плов... Фото: Ц-1
    Люди ждут плов… Фото: Ц-1
    Источник:Ц-1
    Темы: Красота в Центральной Азии, Культура Узбекистана, Культура Центральной Азии и центральноазиаты, Ташкент
    Теги: Книга рекордов Гиннеса плов Ташкент
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