Ремесленник из Бухары: «Эту мастерскую открывал Шараф Рашидов…»

Бухарский чеканщик Рахматилло Кулиев тоже «ушел» в Интернет, чтобы из YouTube рассказать президенту Узбекистана об уникальности мастерской, откуда его выживают местные власти.

Медресе XVI века «Гаукушон» в Бухаре, где местный мастер-чеканщик Рахматилло Кулиев записал свое обращение к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, имеет богатую историю.

Но с 1970 года, по словам Кулиева, оно стало прибежищем и школой мастеров-чеканщиков Бухары и всего Узбекистана.

В том году, 49 лет назад, по инициативе первого секретаря Компартии УзССР Шарафа Рашидова медресе «Гаукушон» было передано народному мастеру Салимжону Хамидову для сохранения и развития древнего искусства чеканки.

В 1974 году помещение медресе постановлением облисполкома в Бухаре было официально закреплено на основе безвременной аренды за чеканщиками и другими мастерами города.

Кулиев, по его словам, в то время был лишь учеником народного мастера Хамидова.

Сегодня же он посвящает себя бесконечной борьбе с властями города за сохранение медресе в качестве мастерской и единственной в Узбекистане школы чеканки «Кандакор».

В своем обращении от 17 сентября ремесленник рассказывает президенту Шавкату Мирзиёеву, что чиновники пытаются выжить его из здания, и просит наказания для чиновников, препятствующих сохранению и развитию древнего искусства страны.

Суд не в помощь

Ц-1 следит за этой ситуаций. В январе текущего года Региональная инспекция по защите и охране памятников Бухары заключила договор аренды на значительную часть медресе «Гаукушон» с неким ООО «Асилбек нури».

При этом никаких предупреждений об объявлении конкурса чеканщик не получал, хотя неоднократно заранее в письменном виде извещал инспекцию о готовности участвовать в нем со своими инвестиционными обязательствами.

Два судебных заседания, прошедших 17 мая и 25 июля, удовлетворили иск инспекции и обязали ремесленника освободить 19 из 22 худжр в медресе для нового арендатора.

30 августа Кулиев обратился с обжалованием этих решений в Верховный суд Узбекистана.

Отчаявшись найти поддержку в судебной системе, чеканщик решил записать видеообращение к главе государства.

Что сделано

В ролике он вспоминает историю зарождения центра бухарской чеканки, о народном мастере Салимжоне Хамидове, воспитавшем целую плеяду учеников, имя которого сегодня носит эта мастерская.

За неполных 50 лет, говорит Кулиев, удалось возродить и развить это уникальное ремесло, бесплатно обучить многих школьников, приходивших сюда после занятий и сегодня ставших большими мастерами.

«Мы преобразовали объект в центр проведения фольклорных концертов, где демонстрировалась богатая культура и этнографическая история Узбекистана; организовывали мастер-классы по приготовлению национальных блюд», – говорит чеканщик.

По его словам, некогда заброшенное и полуразрушенное медресе превратилось в любимое туристами место в городе.

Кому-то понадобилось…

Однако вот уже два года деятельность центра фактически заморожена. Мастер предполагает, что здание, содержащееся в надлежащем и требуемом состоянии, кому-то могло понадобиться.

«Не признавая законность предоставляемых нами правовых документов, чиновники хотят отобрать медресе. Принудительно и насильно отбираются и наши рабочие места», – говорит он на видео.

Ремесленник обращает внимание, что давление, которое он испытывает все это время, поставило на грань закрытия школы «Усто – шогирд» («Мастер – ученик»), как и единственного центра бухарской чеканки.

Реализация бизнес-плана, разработанного на основе инвестиционных идей и этнографических традиций узбекского народа, в принудительном порядке приостановлена.

Мастер выражает мнение, что инициаторы этого процесса хотят стереть из памяти не только имя народного мастера Салимжона Хамидова, но и упразднить функции, связанные с богатым культурным и историческим наследием народа.

«Мы должны защищать нашу историю от сотрудников Региональной инспекции по защите и охране памятников. Потому что эта коррупционная шайка вместе с центром сдачи в аренду государственного имущества и с некоторыми высокопоставленными чиновниками наносит огромный ущерб историческим памятникам Бухары, – говорит он.

– Мы, ремесленники и хранители традиций нашего народа, абсолютно не удовлетворены их деятельностью, ибо эти бессовестные стали асами в нарушении законов и сровняли с землей наш полувековой труд, а вместо благодарности хотят выставить меня нарушителем».

Ремесленника поддерживают за рубежом

Ситуация с мастером-чеканщиком стала известна далеко за пределами Узбекистана. Люди, знакомые с трудами Кулиева, выражают ему свою поддержку.

Так, известный российский общественный деятель, политолог и историк Борис Якеменко, часто посещающий Бухару и знакомый с мастерской чеканщика, на своей странице в Facebook называет это дело бедой.

«Схема простая и понятная, как везде, – здание как бесхозное и заброшенное выставляют на конкурс (хотя у него есть уже 50 лет хозяин, который реставрирует и содержит здание за свой счет), не считаясь с существующим договором аренды, отдают новому «собственнику», быстро «выигрывают» суды – и дело в шляпе», – пишет он.

Якеменко напоминает, что в пяти метрах от «Гаукушона» стоит прекрасное пустое здание.

«Но зачем, когда есть готовое? В итоге мастерская гибнет, ученики вместе с мастером выброшены на улицу, о дело всей жизни вытерты ноги», – комментирует он, призывая подписчиков распространить видеообращение, чтобы помочь ремесленнику сохранить труд всей его жизни.

Не первый и не последний?..

Стоит отметить, что это не единственная попытка Региональной инспекции по защите и охране памятников пересмотреть в одностороннем порядке действующие договоры аренды.

В июле текущего года таким же образом новому арендатору был передан караван-сарай «Айоз».

Чиновников не смутил даже тот факт, что еще в начале 2000-х в нем, как и еще в трех расположенных рядом караван-сараях, французская некоммерческая организация «Караван-сараи на Великом шелковом пути» реализует проект по восстановлению объектов и созданию в них живого музея.

Новому арендатору был передан самый большой и уже отреставрированный объект для организации там ресторана.

Вернуть все на круги своя удалось лишь после вмешательства в дело посла Франции Виолен де Вильмор.

У Рахматилло Кулиева же нет международных покровителей, и дело с его мастерской вряд ли вызовет международный скандал.

Остается надеяться на Шавката Мирзиёева.