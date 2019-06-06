Рифат Гумеров / Молчание ягнят, или Куклы в Андижане…

Еще две жительницы Андижана, которых обманули с «президентскими квартирами», заявили, что их «использовали как кукол». Еще две обманутые женщины…

У этого спектакля есть свои сценаристы, режиссеры, суфлеры и даже гардеробщики, только вот актеров для массовки не хватает, поэтому проводят кастинг из представителей народа.

Да, забыл написать про художественного руководителя. Он, конечно, тоже есть.

А что тут удивляться? Эта схема еще со времен президента Ислама Каримова работает. Все про всё знают. Каждый играет свою роль. Если было бы всё не так, по республике давно шли бы показательные суды над подобными чиновниками с суровыми вынесениями приговора. Показуха для СМИ всё это.

А тут система дала трещину!

Если руководители на местах смеют обманывать руководство страны, то простой народ обмануть им – как два пальца намочить. Окружающий персонал правительства не справляется со своими обязанностями и продолжает умышленно (или по безграмотности?) обманывать руководство страны.

В этой инсценировке, случившейся по поводу приезда в Андижанскую область президента Шавката Мирзиёева 16 мая, все прокололись. Не ожидали такого поворота событий, что всё шоу выйдет наружу, что обманутые жертвы раскроют истинные лица представителей власти. Как легко можно обвести вокруг пальца простых и наивных людей, кто нуждался в помощи…

Позор всем, кто затеял весь этот спектакль…

Это даже не театр. Это разъездной цирк шапито. И кто работает в нем – шапитошники.

А что после этого будет?

Будет всё, как обычно: пострадавших преподнесут как врунов и лгунов. Окажется, что для получения жилья людям надо было оплатить пошлину, первый взнос или еще чего не сделали и т. д. и т. п.

Например, так:

Значит, дело было так. Группа алчных преступных женщин по предварительному сговору, заблаговременно нарядившиеся в красивые платья из хан-атласа, коварно напали на корреспондентов телеканала «Узбекистан 24».

Угрожая им своим скромным видом, заставили взять у них интервью, в котором со слезами на глазах благодарили президента за предоставленные коттеджи, хотя прав на них не имели.

После публикации данного интервью эта группа коварных женщин захватила в плен журналистов Радио «Озодлик» и, угрожая им своим скромным видом, заставили взять у них другое интервью, в котором оклеветали хокима Андижана Шухратбека Абдурахманова.

В интервью, опубликованном сразу после отъезда президента из Андижана, одна из женщин (самая алчная!) жаловалась, что у нее городские власти отняли коттедж (на который, как мы помним, она прав не имела).

Однако благородный и дальновидный хоким Андижана раскусил многоходовую, заранее спланированную комбинацию и после доверительного дружеского разговора с лидером преступной женской группировки убедил ее во всем чистосердечно признаться…

Была проведена великолепная инсценировка, да и женщины постарались: наряды купили за свой счет. Сыграли хорошо, всем сначала нравилось. Но наивность хокима подвела.

Нет-нет, как артисткам нет им равных. Причиной казуса стала доверчивость хокима. Никто не ожидал такого оборота: ни режиссер, ни постановщики. Женщины-то оказались совсем не в той квартире, ошибочно попали не в тот домик.

Помните известную сказку: Кто-кто в теремочке живет?..»

Ну сколько раз должен режиссер всем пояснять, что женщины-хамки попались: за одну роль – и сразу дом! Это же не Голливуд, это Андижан, детка!

Наша страна богатых, но временно бедная. Поэтому совесть надо иметь. Ишь чего захотели – за пять минут славы по Узбекистанскому телевидению им коттедж подавай!

Как будто им неизвестно, что обещанного три года ждут?!

P. S. Пока писал этот текст (как в воду глядел!) – заработали журналисты республиканских СМИ. И стали писать и переписывать наш сценарий. Но только ни один из них не ответил на вопрос: «Кому нужен этот спектакль?»

Положено по закону – дайте жилье!

Не положено – не устраивайте шоу!

Рифат Гумеров – режиссер и писатель из Ташкента