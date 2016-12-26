Родственники Джумы Намангани жалуются на давление и пытки

Двоюродному брату лидера Исламского движения Узбекистана Рахиму Ходжиеву четырежды продлевали тюремный срок, сын Рахима – тоже за решеткой.

Семья одного из лидеров Исламского движения Узбекистана (ИДУ) Джумабая Ходжиева (известного как Джума Намангани, убитого в 2001 году) в конце декабря обратилась за помощью в общество защиты прав человека в Узбекистане «Эзгулик».

Родные Намангани живут в кишлаке Ходжа Наманганского района Наманганской области в Ферганской долине Узбекистана.

19 лет за решеткой вместо восьми

Беспокойство семьи вызывает состояние Рахима Ходжиева, который 19-й год отбывает наказание в зарафшанском исправительном учреждении.

Большую часть времени в заключении Ходжиев провел в изоляторе или в карцере. По словам родственников, сотрудники тюрьмы подвергают заключенного жестоким пыткам.

В итоге здоровье его пошатнулось – сейчас он в тяжелом состоянии, почти не поднимается с постели.

Рахим – двоюродный брат Джумы Намангани. Именно родственная связь, по мнению близких Рахима, и есть причина издевательств со стороны надзирателей.

По данным «Эзгулик», в уголовном деле Рахима отсутствуют мотивы членства в Исламском движении Узбекистана или информация о его религиозной активности.

В 1998 году он был приговорен Наманганским областным судом к восьми годам лишения свободы за религиозный экстремизм.

С тех пор Рахим Ходжиев четырежды получал дополнительные сроки по статье 221 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (неповиновение законным требованиям администрации учреждения по исполнению наказания).

В Узбекистане эта статья часто используется для продления тюремных сроков политическим узникам под формальным предлогом.

Сын Рахима и племянник Джумы, 23-летний Билол Ходжиев, отбывает трехлетний срок в тюрьме, расположенной в поселке Шайхали Кашкадарьинской области.

Билол был арестован, обвинен в религиозном экстремизме и осужден уже после смерти своего дяди.

Друзья и одноклассники – тоже в тюрьме

Как следует из жалобы семьи Ходжиевых, в заключении оказались не только родственники, но и все одноклассники и близкие друзья Джумы Намангани.

Жители кишлака Ходжа, где родился и вырос один из лидеров ИДУ, уже который год живут в страхе, будучи под пристальным контролем правоохранительных органов.

В религиозном экстремизме обвинены более сотни земляков Джумы Намангани, многие из них отбывают продленные сроки наказания.

Указы президента Узбекистана и решения Сената Олий Мажлиса об амнистии их не касаются.

Лидер ИДУ убит в 2001 году

Джумабай Ходжиев (Джума Намангани) родился в Ходже в 1969 году. Срочную армейскую службу проходил в Афганистане. Позже стал учеником известного улема Абдувазхли Мирзаева.

В начале 90-х в качестве имам-хатиба местной мечети «Масжиди мадраса» Джумабай Ходжиев ездил по областям Ферганской долины, обрел известность среди верующих, сформировал исламистскую оппозицию правительству Ислама Каримова.

Возглавлял военное крыло Исламского движения Узбекистана, уйдя в подполье еще в 1992 году. Ныне организация признана террористической в Узбекистане и других странах, в том числе в России и США.

Джумабай Ходжиев под псевдонимом Джума Намангани был членом боевой исламской группы «Товба» («Покаяние» — узб.), участвовал в военных операциях на территории Таджикистана и Афганистана.

В 2000-м он был заочно приговорен к смертной казни властями Узбекистана. В 2001-м – убит в городе Кундуз в Афганистане американскими военными.