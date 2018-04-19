Руководителям в Узбекистане запретили материть подчиненных

Поможет ли наставление премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова повысить уровень культуры руководителей страны, когда матом с подчиненными говорят даже религиозные деятели?

Узбекистанские интернет-издания все чаще сообщают о том, что руководящие работники то и дело в ходе собраний и совещаний употребляют нецензурные выражения.

Это получило настолько широкое распространение, что даже нашло свое отражение в выступлении премьер-министра Абдуллы Арипова на совещании, прошедшем 17 апреля и посвященном недопущению принудительного привлечения к работам по благоустройству сотрудников бюджетных организаций.

По сообщению государственного информагентства УзА, некоторым должностным лицам были объявлены выговоры.

Как говорит хоким Андижана

В частности, последнее предупреждение получил хоким города Андижана Дилмурад Рахматуллаев. Он прославился тем, что не стесняет себя в выражениях. Любимыми его словами стали: «шакал», «тварь», «скотина», «погань», «ишак».

В декабре прошлого года прокурор Андижанской области Музаффар Эгамбердиев направил хокиму по этому поводу представление.

А 18 декабря прошлого года дело в отношении Рахматуллаева было рассмотрено в суде. За нарушение, предусмотренное статьей 41 Кодекса об административной ответственности, он был признан виновным и приговорен к денежному штрафу в размере 30 минимальных размеров оплаты труда (5 млн сумов – 617 долларов США).

Но и это не умерило страсть хокима употреблять бранные слова. Радио «Озодлик», например, опубликовало аудиозапись с собрания по поводу сбора металлолома, прошедшего в апреле этого года, на котором хоким Андижана по-прежнему кроет присутствующих непотребными словами.

Деньги на Рамандан не собрать без мата…

Впрочем, не только представители власти предержащей позволяют себе при случае употребить бранное словечко. Грешат этим даже духовные лидеры.

Например, на сайте ca-news.org было опубликовано сообщение о том, как общается со своими подчиненными главный имам-хатиб Риштанского района Ферганской области Мухаммаднаби Орипов.

До начала священного месяца Рамадан он приказал местным имамам собрать пожертвования для ремонта мечетей, сравнив при этом процесс сбора денег… с половой близостью.

На аудиозаписи, опубликованной на сайте centralasian.org, обращаясь к участникам собрания, он заявляет: «Начинайте подготовку к Рамадану. Меня не интересует, откуда и где вы будете искать, но найдите деньги. Б…дь, не ищите отговорки!»

Подобный стиль общения с подчиненными далеко не нов.

Рассказывают, что покойный президент Ислам Каримов отнюдь не брезговал крепкими словами при общении с подчиненными. Говорят, что и нынешний президент, будучи премьер-министром, не стеснял себя в выражениях.

Может быть, потому что подчиненные не понимают нормального языка, а может быть, потому что мат стал методом руководства отдельных государственных чиновников.