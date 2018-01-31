Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Узбекистан

    Рустам Иноятов ушел в отставку

    С поста председателя Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана ушел генерал-полковник Рустам Иноятов, сообщают СМИ Узбекистана.

    Рустам Иноятов; фото: ozodlik.org
    Рустам Иноятов; фото: ozodlik.org

    По данным сайта Kun.uz, на место Рустама Иноятова, занимавшего пост главы СНБ Узбекистана с 1995 года, придет Ихтиер Абдуллаев, в данное время являющийся генеральным прокурором страны.

    Сайт далее сообщает, что кадровые изменения в структурах СНБ были ожидаемы.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая в декабре в Сенате РУз, сказал, что СНБ работает в соответствии с положением, утвержденным правительством 26 лет назад, и теперь наступило время реформ в деятельности данной службы – в ближайшее время будет разработан закон о деятельности СНБ.

    В проекте государственной программы запланировано принятие закона «О Службе национальной безопасности». В соответствии с законом контроль над деятельностью СНБ будет осуществлять парламент.

    Издание сообщает, что ведомство ждут и другие кадровые изменения.

    73-летний Рустам Иноятов являлся одним из самых влиятельных политиков страны при правлении первого президента Ислама Каримова. Его ведомство, по сути, управляло страной, имея своих представителей в каждом министерстве и учреждении страны.

    Уход Иноятова знаменует окончательный конец эпохи Ислама Каримова и как минимум – окончание выстроенной им системы баланса и управления страной.

    Вопрос лишь в том, что отставка Иноятова принесет стране и ее гражданам.

    Согласно официальной биографии, Рустам Расулович Иноятов родился 22 июня 1944 года в Шерабадском районе Сурхандарьинской области в семье полковника КГБ Расула Иноятова.

    В 1968 году он окончил факультет иранской филологии Ташкентского госуниверситета.

    После службы в армии работал на различных должностях в КГБ. Начиная с 27 июня 1995 года Рустам Иноятов являлся председателем Службы национальной безопасности Республики Узбекистан.

    Источник:Ц-1
    Темы: Узбекистан
    Теги: Рустам Иноятов СНБ СНБ Узбекистана Узбекистан
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Политика

    Официальный Ташкент недосчитался второй дочери Ислама Каримова

    Лола Каримова-Тилляева, младшая дочь первого президента Узбекистана, не сумела «по сложившимся причинам» присутствовать на торжествах в Ташкенте по случаю 80-летнего юбилея отца.

    Узбекистан

    Выбор редактора
    Политика

    Официальный Ташкент недосчитался второй дочери Ислама Каримова

    Лола Каримова-Тилляева, младшая дочь первого президента Узбекистана, не сумела «по сложившимся причинам» присутствовать на торжествах в Ташкенте по случаю 80-летнего юбилея отца.

    Узбекистан
    Политика

    В Узбекистане отметили юбилей диктатора Ислама Каримова

    Сегодня покойному президенту Узбекистана Исламу Каримову исполнилось бы 80 лет. По случаю юбилея в Ташкенте дали плов «для своих» и частично открыли двери его рабочей резиденции Оксарой.

    Узбекистан

    Новости из Узбекистанa

     Политика

    Официальный Ташкент недосчитался второй дочери Ислама Каримова

    Лола Каримова-Тилляева, младшая дочь первого президента Узбекистана, не сумела «по сложившимся причинам» присутствовать на торжествах в Ташкенте по случаю 80-летнего юбилея отца.

    Узбекистан
    Политика

    В Узбекистане отметили юбилей диктатора Ислама Каримова

    Сегодня покойному президенту Узбекистана Исламу Каримову исполнилось бы 80 лет. По случаю юбилея в Ташкенте дали плов «для своих» и частично открыли двери его рабочей резиденции Оксарой.

    Узбекистан