Рустама Азимова уволили с поста вице-премьера Узбекистана

Критика и недовольство президента Узбекистана Шавката Мирзиёева зампредом правительства Рустамом Азимовым реализовалась: он уволен.

Один из ветеранов узбекской политики, на протяжении практически всей своей карьеры рассматривавшийся как возможный будущий президент страны, Рустам Азимов освобожден от должности заместителя премьер-министра Узбекистана.

Сообщивший об этом сегодня узбекский ресурс Uz24.uz информирует со ссылкой на достоверный источник, что Азимов переведен на другую должность, но его новое место работы пока неизвестно.

По данным «Газета.уз», он может возглавить Национальную компанию экспортно-импортного страхования «Узбекинвест».

Позицию Азимова, вице-премьера по вопросам макроэкономического развития, структурных преобразований и привлечения иностранных инвестиций, занял экс-заместитель министра финансов Джамшид Кучкаров.

С 2005 по 2016 год Кучкаров был заместителем Рустама Азимова в Министерстве финансов.

«Я тебя должен уволить!»

Азимов, считавшийся одним из претендентов на пост президента Узбекистана после смерти Ислама Каримова в сентябре 2016 года, вызывал откровенное раздражение нового лидера страны Шавката Мирзиёева.

Президент отчитывал Азимова почти на каждом заседании правительства и постепенно лишал его влияния. В последний раз Мирзиёев отчитал вице-премьера 30 мая.

Обращаясь к Азимову, Мирзиёев говорил: «Мы сами привели в такое состояние экономический комплекс. Тут нет ни хозяина, ни спроса! Их ведь надо заставить работать. Почему люди недовольны? Потому что эти финансисты не работают! Человек, который пойдет по домам жителей, предлагая им кредиты, никогда не будет врагом государства. Никогда!»

«Ведь ты как глава экономического комплекса должен призвать этих банкиров к совести! Почему ты этого не делаешь?! Потому что и ты боишься Минфина, – продолжил свою тираду в адрес Азимову Мирзиёев. – Потому что сидящий в Ташкенте снимает с должности районных чиновников. На самом деле я тебя должен уволить! Я уволю 50 процентов районных финансистов: все они бездельники! За что отвечают эти бессовестные?!»

Взлет Рустама Азимова

Молодой и амбициозный выходец из Ташкента, выпускник Оксфордского университета, сын академика Садыка Азимова уже в 32 года становится председателем банка «Ипак йули». В 33 года он возглавляет Национальный банк внешнеэкономической деятельности и отвечает за связи с международными кредиторами.

В возрасте 40 лет в 1998 году Рустам Азимов назначается министром финансов, два года спустя – вице-премьером.

Без пяти минут президент…

Рустам Азимов считался «любимчиком» первого президента Ислама Каримова и при нем курировал Минфин, Минэкономики, Налоговый комитет, Таможенный комитет, Комитет по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции, а также другие ведомства страны.

После того как старшая дочь Каримова Гульнара Каримова в 2013 году попадает в опалу, Азимов становится одним из негласных преемников стареющего президента.

Министр финансов участвует на международных бизнес-саммитах, ведет дела с кредиторами и инвесторами. Имя Азимова было на слуху среди рядовых узбекистанцев, предпочитавших его «грубому» Шавкату Мирзиёеву, занимавшему пост премьер-министра.

Ушел Каримов – ушел и шанс

Скоропостижная смерть Каримова в сентябре 2016 года становится ключевым моментом в карьере Азимова.

Сначала появляются сообщения о его аресте. Вскоре он самоустраняется из президентской гонки, пропуская вперед Шавката Мирзиёева.

После победы на выборах Мирзиёев лишает Азимова должности министра финансов и первого вице-премьера.

«Любимчик» Каримова остается во власти в должности заместителя председателя правительства по вопросам макроэкономического развития, структурных преобразований и привлечения иностранных инвестиций.

В январе 2017 года Шавкат Мирзиёев подвергает Рустама Азимова обструкции за недочеты в работе Минфина и фактически обвиняет его в сложном экономическом положении Узбекистана. Спустя несколько дней президент назначает опального вице-премьера ответственным за развитие птицеводства, что эксперты воспринимают как унижение для последнего.

В мае Шавкат Мирзиёев вновь критикует Рустама Азимова, допустившего коррупцию и бездействие среди банкиров.

Не проходит и недели, как появляются сообщения об увольнении заместителя премьер-министра. Судя по всему, карьера 58-летнего Азимова в правительстве подошла к концу.