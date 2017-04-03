С чем Шавкат Мирзиёев едет к Владимиру Путину

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 4–5 апреля встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Ключевые темы переговоров: торговля, безопасность, вопросы мигрантов.

О предстоящем визите главы Узбекистана в Кремль сообщает сайт российского президента Kremlin.ru.

О сути грядущих переговоров говорится в традиционном сдержанном дипломатическом формате: «намечены меры по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества и подписание ряда межправительственных документов».

Для обоих президентов это долгожданная первая встреча на официальном уровне. Президент России Владимир Путин пригласил Шавката Мирзиёева посетить Москву сразу после его победы на выборах главы Узбекистана, состоявшихся 4 декабря 2016 года.

В Ташкенте приглашение с благодарностью приняли, но визит отложили на целых четыре месяца.

За это время новоизбранный президент Узбекистана встретился с главами трех центральноазиатских государств, за исключением Таджикистана.

На повестке дня грядущей встречи в Москве – вопросы военно-технического сотрудничества, миграционной политики, сферы энергетики, а также поставок сельскохозяйственной продукции.

Предполагается также, что президенты примут участие в открытии выставки картин «Сокровища Нукуса. Из собрания Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан имени И. В. Савицкого».

Чего хочет Ташкент

Российский рынок – лакомый кусочек для экспортеров сельскохозяйственной продукции из Узбекистана. 15 февраля вице-премьер России Дмитрий Козак на встрече с Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте пообещал создать «зеленый коридор» для миллиона тонн фруктов и овощей из Узбекистана в рамках договора о свободной торговле.

В условиях санкционной войны России и Запада Узбекистан стремится занять нишу по экспорту плодоовощной продукции на российский рынок.

Одним из важнейших пунктов переговоров может стать энергетика. Ташкент не оставляет надежд заключить соглашение с Москвой о беспошлинном импорте нефти и нефтепродуктов. Россия уже продает «черное золото» без пошлин Кыргызстану и Таджикистану. В январе 2017 года Министерство энергетики РФ отказало Узбекистану в соответствующей просьбе.

Ранее Россия заключила пятилетний контракт на покупку узбекского газа. Как заявил генеральный директор российской госкомпании «Газпром» Алексей Миллер, договор станет основой сотрудничества стран в сфере энергетики.

В экономическом блоке узбекского правительства надеются на увеличение товарооборота с Россией. В первую очередь – за счет экспорта в РФ легковых и грузовых автомобилей, автобусов, текстильной и химической продукции, бытовой техники и строительных материалов.

По итогам 2016 года товарооборот между странами составил 4,2 млрд долларов (20% от общего товарооборота РУз). В Узбекистане действуют 960 предприятий с российским капиталом.

Что предлагает Москва?

Внушительный контракт на поставки российского вооружения может стать частью сделки по беспошлинным поставкам нефти в Узбекистан. В ноябре 2016 года на встрече глав военных ведомств в Москве был подписан договор о развитии военно-технического сотрудничества между РФ и Узбекистаном.

Министр обороны Узбекистана Кабул Бердиев заявил по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Шойгу, что связывает модернизацию узбекской армии с российским вооружением.

По расчетам Strategic Defenуse Intelligence, ежегодные военные расходы Узбекистана оцениваются в 2,4 млрд долларов.

Кроме того, Россия готова поставлять в Узбекистан лес, фармацевтические препараты, оборудование, картофель, пшеницу и другие виды сельхозпродукции.

Фактор трудовой миграции

В России находятся на заработках три млн граждан Узбекистана, что составляет половину населения республики в возрасте 18–30 лет.

45% обладателей трудовых патентов в Москве имеют гражданство Узбекистана. В 2016 году узбекские мигранты отправили домой 2,7 млрд долларов, что вдвое ниже результатов 2013 года.

Тем не менее нелегальный валютный рынок Узбекистана и потребительский спрос в стране во многом держатся именно на валютных переводах соотечественников из России.

В отличие от предшественника Мирзиёев трезво оценивает вклад трудовых мигрантов в экономику республики. Первый президент Узбекистана Ислам Каримов называл трудовых мигрантов «лентяями, позорящими родину».

Ранее Мирзиёев поручил правительству РУз заняться легализацией процедуры трудовой миграции. Теперь Министерство труда будет содействовать соотечественникам в поиске работы за границей.

Благодаря этому трудовые мигранты получат юридическую защиту от нерадивых работодателей, медицинское и социальное обслуживание. Эти меры также призваны сократить объемы торговли людьми.

Ожидается, что президенты в Москве подпишут соглашение о взаимном учреждении надзорных органов в области миграции. Представительства будут контролировать механизм привлечения и найма граждан Узбекистана в качестве временных рабочих в России.

Возможно, будет обсуждаться амнистия для трудовых мигрантов из Узбекистана, временно лишенных права въезда в РФ. С 25 марта по 24 апреля такую возможность получили сотни тысяч таджикских мигрантов.

«Пояс безопасности» для России

Москве принципиально важно иметь надежные тылы в Центральной Азии, поэтому безопасности в этом регионе Россия уделяет немалое значение. В Таджикистане находится 201-я мотострелковая дивизия ВС РФ. Российские военные части дислоцируются и в Кыргызстане.

Узбекистан в компании с Туркменистаном стоит особняком. Еще Ислам Каримов многократно говорил, что после ухода американского контингента в Узбекистане не будет военной базы иностранного государства. Шавкат Мирзиёев пообещал следовать завету своего предшественника и проводить политику нейтралитета.

Своими визитами в страны Центральной Азии президент Узбекистана подал сигнал, что не намерен просить протектората ни у одной из мировых держав.

Тем не менее Ташкенту не избежать тесного сотрудничества с Москвой, учитывая историко-культурные и торгово-экономические связи. И пока в Кремле не сочли высокомерием длительное отсутствие главы Узбекистана после личного приглашения Путина, Мирзиёев засобирался в Белокаменную.

В условиях нестабильности в Афганистане Москва может согласиться на значительные скидки по продаже вооружения Ташкенту. Такой расклад будет устраивать обе стороны. Мирзиёев начнет анонсированное ранее переоснащение армии, а Путин удостоверится в обороноспособности Узбекистана.

Сначала – к соседям по Центральной Азии

Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин встречались в сентябре 2016 года. Тогда президент России прилетел в Самарканд, где возложил цветы к могиле Ислама Каримова и провел переговоры с Мирзиёевым, занимавшим должность премьер-министра.

Путин был первым из лидеров государств, кто побеседовал с Мирзиёевым еще до назначения его врио президента Узбекистана. Но первый официальный визит Мирзиёева, вопреки ожиданиям, состоялся не в Россию.

6–7 марта новоизбранный президент РУз побывал в Ашхабаде, 22–23 марта – в Астане. С президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым Мирзиёев встретился еще в декабре минувшего года в Ташкенте.

В ранге президента глава Узбекистана не встретился лишь с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном. Это неудивительно, учитывая давние непростые отношения с Душанбе, хотя позитивных сигналов и в данном направлении за минувшие полгода было достаточно.