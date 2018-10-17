С узбекистанцев за «скорую помощь» сдерут три шкуры?..

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил реформировать службу скорой медицинской помощи. Похоже, структурная реформа ляжет на плечи простых граждан…

16 октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О мерах по совершенствованию службы скорой медицинской помощи в Республике Узбекистан».

Официальный документ сегодня ночью опубликован на сайте Национального информагентства УзА.

В документе отмечается, что система приема и обслуживания вызовов до сих пор проходит «в ручном режиме». А статистика по догоспитальной смертности удручающе растет.

Не прошла стороной и финансовая составляющая вопроса: выделяемые бюджетные средства не способствуют обеспечению должного качества оказываемой помощи, не говоря уже об укреплении материально-технической базы.

Заявленные в связи с этим меры являются структурной реформой, для проведения которой, как известно, нужны соответствующие средства.

На деньги граждан

В связи с этим при Министерстве здравоохранения страны планируется создать Фонд развития скорой медицинской помощи.

Источниками формирования фонда определены сотовые компании, международные гранты, благотворительные пожертвования и другое.

Любопытный факт: сотовые операторы платят налог государству в размере 4000 сумов в месяц за каждого абонента. При этом этот платеж возложен на самих абонентов в виде ежемесячной абонентской платы.

Как отмечает онлайн-издание «Газета.уз», эти деньги распределяются между Фондом развития ИКТ Мининфокома, Фондом развития Ташкентского университета информационных технологий и, соответственно, госбюджетом в размере 29% от общей суммы.

Постановлением предлагается сократить поступление средств в бюджет с 29% до 10%, а оставшиеся 19% направлять на счет нового фонда.

По предварительным подсчетам, за год эта сумма может составить 207 млрд сумов. При этом действующий порядок и объемы финансирования службы скорой помощи с госбюджета останутся прежними.

Таким образом, становится очевидно, что основными донорами нового фонда станут граждане Узбекистана. Причем на содержание скорой медицинской помощи они будут платить дважды: в виде своих налогов в бюджет, а также в виде абонплаты за использование услуг сотовой связи.

Куда же пойдут эти деньги?

Управление средствами фонда возложено на Министерство здравоохранения, которое должно будет направить их в первую очередь на обновление специализированного автопарка, оснащение его современным медицинским оборудованием.

Таким образом, у службы 103 появляется хорошая возможность наконец-то избавиться от устаревших «Дамасов», заменив их новыми, удобными и многофункциональными реанимобилями.

По данным издания, до 2022 года планируется приобрести 475 автомобилей.

Деньги новообразованного фонда позволят внедрить в деятельность службы и современные информационно-коммуникационные технологии, в частности – установить автоматизированную систему управления, закупить GPS-трекеры, планшеты, звуковые сирены и видеорегистраторы.

Автоматизированную систему, которая будет осуществлять прием, регистрацию и распределение вызовов, планируется протестировать сначала в столице. По данным сайта «Подробно.uz», ее запуск намечен на апрель будущего года.

Также фонд профинансирует обучение, повышение квалификации и стажировку медперсонала, в том числе за рубежом, и покроет надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты.

Государственно-частное партнерство

Кроме того, постановлением поручено до 1 апреля будущего года реализовать пилотный проект по организации на территории свободной туристической зоны «Чарвак» деятельности парамедиков службы скорой медпомощи.

Также правительству поручено подготовить предложения по оснащению службы скорой помощи авиационной техникой или приобретению авиационных услуг, в том числе на основе государственно-частного партнерства.

Впрочем, на этом сотрудничество с бизнесом не заканчивается. На основе того же государственно-частного партнерства президент предложил передать права управления службой скорой медпомощи отдельных регионов республики инвесторам.

Как это повлияет на доступность медицинских услуг, пока не сообщается.