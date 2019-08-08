Сабир-ата Нуруллаев: «На войне все время страшно…»

Амударьинский район Каракалпакстана простился с последним ветераном Великой Отечественной войны – Сабиром-ата Нуруллаевым.

Накануне, 7 августа, родные и близкие пришли к дому Сабира-ата Нуруллаева в махалле «Навои» (райцентр Мангит Амударьинского района Каракалпакстана), чтобы проводить его в последний путь.

Нуруллаев умер 6 августа на 95-м году жизни, он был последним участником Великой Отечественной войны среди 200 тысяч жителей Амударьинского района республики.

Сабир-ата прожил долгую жизнь, но всегда признавался, что видел многое, а самые тяжелые воспоминания были о фронтовых годах.

В январе 2018 года я приехал, чтобы послушать рассказ ветерана о его боевой молодости. Оказалось, день был особенный для семьи: день рождения одного из сыновей.

Сабир-ата, радостный не только от того, что собрались все родные и близкие, но и приехал корреспондент, в самый разгар беседы предложил мне «сто грамм для храбрости». Мне пришлось деликатно отказаться, сославшись, что нахожусь на службе.

Сабир-ата то ли в шутку, то ли всерьез сказал, что не будет ни о чем фронтовом рассказывать из-за моего отказа.

Через некоторое время ветеран все-таки «пожалел» приехавшего специально для репортажа корреспондента, взял в руку пиалу с теми «ста граммами для храбрости» и, пожелав мира и счастья всем, особенно сыну-имениннику, выпил.

– «Страшно ли было на войне?» – переспрашивает он меня и сам отвечает: без «страшно» не бывает на войне. На войне все время страшно. Не потому, что ты боишься умереть, а просто потому, что никак не поймешь, почему все это происходит. Ведь не знаешь, где оборвется твоя жизнь, понимаешь, Салиджон. Там все зависит от воли Всевышнего.

Потом ветеран начинает вспоминать своих однополчан, называет имена, фамилии. Имена… фамилии…

В свой почти вековой возраст Сабир-ата помнит день приказа о демобилизации солдат 1924 года рождения.

Это было 2 апреля 1947 года, а меня отпустили 12, и 25 апреля я уже был дома.

– «Цена жизни на войне?» – опять переспрашивает Сабир-ата и тут же отвечает: Цена жизни может определяться всего одной минутой, минуту назад ты был, минута пройдет – тебя может и не быть.

Теперь, стоя на похоронах Сабира-ата, невольно думаю: человеческая жизнь, сколько бы она ни длилась, – всего одна минута. Даже если ты прожил почти век.

И счастлив человек, чья жизнь вмещена в одну минуту – минуту, которая пришлась на переломный момент в истории человечества – на годы Великой Отечественной войны.

Таким останется в памяти амударьинцев последний солдат-земляк – участник войны Сабир-ата Нуруллаев.

Салиджон Абдурахманов – корреспондент Ц-1 в Каракалпакстане