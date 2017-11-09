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    Сайфулло Саипов? Такого не знаем – реакция школы и махалли в Ташкенте

    Власти Узбекистана затирают следы жизни в Ташкенте нью-йоркского террориста Сайфулло Саипова: связанные с ним учреждения отрицают малейшее знакомство.

    Школа № 75 в Ташкенте, где возможно учился Сайфулло Саипов; фото: Ц-1
    Школа № 75 в Ташкенте, где возможно учился Сайфулло Саипов; фото: Ц-1

    Школа № 75 Учтепинского района Ташкента получила строгие рекомендации не общаться ни с кем по поводу того, что у них учился Сайфулло Саипов, устроивший наезд на грузовике на людей в Нью-Йорке 31 октября и убивший восемь человек.

    Она находится далеко от центра города и с внешней стороны выглядит богатой, симпатичной. У ворот встречаем женщин-преподавателей и с ходу спрашиваем, учился ли у них Сайфулло Саипов, совершивший террористический акт в Нью-Йорке?

    Женщины охотно вступают в беседу, но все дружно говорят, что Сайфулло никогда в их школе не учился. У них училась его сестра Муниса.

    Мунису они характеризуют как очень хорошую, добрую и воспитанную девочку. Круглой отличницей не была, но училась очень хорошо. Женщины даже посоветовали поговорить с ее классной руководительницей Дильфузой Джураевой.

    Разговор с другой группой преподавателей возобновляется на крыльце школы. Эти учителя тоже хорошо знают семью Саиповых. «Люди порядочные, честные, добрые», – отзываются они о Саиповых.

    Ранее в материале Русской службы Би-би-си рассказывалось, что некоторые учителя этой школы, очевидно, до инструкции «молчать и отрицать», подтверждали, что Саипов учился именно здесь.

    Добропорядочная семья

    Но в школе выясняются некоторые подробности. Оказывается, эта семья переехала в ближайшую махаллю «Шарк Гули» («Восточный цветок») в 2010 году, когда Сайфулло уже выиграл Грин-кард и уехал в Америку.

    Кстати, первым в США на работу уехал его отец, который вернулся в Узбекистан после приезда сына в Америку.

    У Саиповых в махалле – большой красивый дом, есть современная автомашина. К олигархам семья не относится, но является довольно состоятельной.

    Директор школы Нодира Саидумарова приветливо нас приглашает в свой кабинет и сразу говорит, что Сайфулло никогда в их школе не учился, посещала их учебное заведение только его сестра Муниса.

    Зато она предлагает встретиться с председателем махалли «Шарк Гули», который может подробно рассказать о семье Саиповых, и вызывает его по телефону.

    Махалля добро не дает

    Вскоре в школе появляется интеллигентного вида мужчина – председатель махалли (схода граждан) Бахтиёр Юнусходжаев.

    Первое, что он делает, – вежливо запрещает фотографировать его. На резонное возражение о том, что председатель махалли все-таки не директор школы, чтобы отдавать здесь какие-то распоряжения, Юнусходжаев отвечает уклончиво, что-то вроде фразы: «Мы делаем общее дело».

    Затем просит предъявить документы и тут же по телефону докладывает «вышестоящему руководству».

    Потом сообщает, что с удовольствием нам расскажет о семье Саиповых, если сейчас получит по телефону разрешение. Но разрешения такого он не получает. В итоге в интервью нам отказывает, с кем он совещался – неизвестно.

    В зажиточном доме Саиповых в махалле – затишье. Никого нет. Редкие соседи отвечают, что не знают, где хозяева. По некоторым данным, глава семьи Саиповых находится под арестом.

    Официальный Ташкент на теракт в Нью-Йорке отреагировал лишь дважды: соболезнованиями президента Шавката Мирзиёева лидеру США Дональду Трампу, а также сообщением информационного агентства «Жахон» при МИД РУз.

    В последнем рассказывалось о биографических данных террориста, а также то, что в Узбекистане он не находился под подозрением органов правопорядка.

    Источник:Ц-1
    Темы: Сайфулло Саипов, Теракт в Нью-Йорке
    Теги: ИГИЛ Сайфулло Саипов теракт в Нью-Йорке терроризм
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