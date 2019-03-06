Салиджон Абдурахманов / На месте Таштюрьмы – мемориал против пыток

В Ташкенте снесли следственный изолятор № 1, известный в народе как Таштюрьма. Это место, где пытали и убивали еще с советских времен, не должно стать зоной отдыха.

В начале 2019 года власти Узбекистана перевели всех «жителей» следственного изолятора № 1 в тюрьму в Зангиатинском районе Ташкентской области.

Здание Таштюрьмы, располагавшееся в Юнусабадском районе города по адресу: улица Наманган, 1, еще в прошлом году было передано на баланс городского хокимията Ташкента.

При этом столичным властям был дан указ в течение трех месяцев снести сооружения Таштюрьмы, а затем благоустроить освобожденные площади и создать сквер (зону отдыха) со всей полагающейся инфраструктурой.

На днях издание «Uz24» передало сообщение пресс-службы хокимията Ташкента, что на освобожденной площади будет построен многоэтажный дом. Правда, при условии, если найдется инвестор.

Хокимият намерен провести день открытых дверей для инвесторов после праздника Навруз, отмечаемого в Узбекистане 21 марта.

Теперь о самом главном. Таштюрьма и в советское время, и в годы независимости Узбекистана была известна как место пыток заключенных.

Из стен тюрьмы в последний путь проводили сотни и сотни сограждан, скончавшихся в результате жестоких, бесчеловечных пыток. А сколько человек на всю жизнь остались инвалидами?

Особенно в годы тоталитарного режима первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

Примеров и доказательств тому предостаточно.

Узбекистанские власти под давлением мирового сообщества, а также благодаря новому руководству во главе с президентом Шавкатом Мирзиёевым признали применение пыток в узбекистанских тюрьмах. Исходя из этого, принимаются меры по искоренению данного зла.

Учитывая все это, не лучше ли на месте Таштюрьмы возвести мемориальный комплекс памяти жертв пыток?

Уверен, если нынешняя власть поступит так, то это будет очень важным шагом на пути нравственного очищения нации в сегодняшнее смутное время.

Салиджон Абдурахманов – журналист и бывший политзаключенный Узбекистана