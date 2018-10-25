Салиджон Абдурахманов / Узбекистан отходит от слепоглухонемоты

Изменения в Узбекистане под управлением Шавката Мирзиёева касаются прежде всего экономики, образования и других сфер общественной жизни, но о свободе слова президент пока говорит вполголоса.

Правда, недавно на одном из совещаний президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев спросил у руководителей УзТВ и агентства УзА: «Почему нет в СМИ зубастых, острых, бросающихся в глаза материалов? Когда будут? В стране имеются хорошие журналисты, почему они не поднимают злободневные темы?»

Что ответили на вопрос главы государства ответственные чиновники, неизвестно.

Но ясно одно: после продолжавшегося десятилетиями молчания заговорить сразу невозможно.

Один весьма неплохой журналист из Каракалпакстана лет десять с лишним назад сказал мне при встрече: «Отвыкаем писать, цензура не пропускает ничего стоящего. Ржавеет перо, ржавеет…»

Цензура к тому времени хотя и была отменена, но ее функции верно и самозабвенно исполняли редакторы.

Ржавчины же за годы независимости накопилось столько, что даже при желании не очень легко очистить. Но иного пути нет: поставленных новым президентом задач не решить без свободы слова, а значит, без журналистов, готовых работать, не жалея живота своего…

До недавнего времени функцию «говорить открыто» выполняли находящиеся в основном за рубежом независимые телевидение, радио и интернет-издания.

Но появление в Узбекистане неправительственных интернет-изданий «Дарё», «Кун.уз» и других вселяет в узбекистанцев надежду о возможности высказать свое мнение относительно того или иного события, происходящего в стране и за рубежом, не оглядываясь на Ташкент.

Люди чаще стали смотреть каналы центрального телевидения, где показывают критико-аналитические материалы.

На представлении нового ИА «Турон 24», образованного в начале августа 2018 года, было объявлено, что агентство будет соблюдать принципы свободы слова в средствах массовой информации и предоставлять микрофоны и представителям оппозиции.

Среднее и старшее поколение – те, кому за сорок и выше, помнят замечательный рассказ русского писателя Ивана Тургенева «Муму».

Главным персонажем повествования является Герасим – слуга помещицы. Он глухонемой от рождения, но, несмотря на физический недостаток, Герасим аккуратно выполняет все возложенные на него обязанности.

Одна только у него проблема – с его любимой собакой Муму, которая надоедает помещице то своим лаем, то растаптыванием цветника и так далее. В результате барыня приказывает Герасиму убить собаку. Выполняя волю госпожи, он топит верного пса, единственное близкое живое существо, но к помещице больше не возвращается…

Теперь, когда завеса запретов на свободу слова хоть и немного, но все же приподнята, вынужденные долгое время молчать узбекистанцы с трудом приобретают дар речи.

Ведь известно, что отвыкший говорить не сразу начинает четко и внятно изъясняться. Это все-таки лучше, чем быть глухонемым при вполне нормальном физическом здоровье.

Правда, какое качество приобретет наша речь – это вопрос времени. Главное – возможность высказаться появилась.

Салиджон Абдурахманов – корреспондент Ц-1 в Каракалпакстане