Салиджон Абдурахманов: «Возьму фартук и пойду собирать хлопок!»

Журналист Салиджон Абдурахманов, вышедший на свободу после девяти лет заключения в узбекской тюрьме, говорит о душевном подъеме на зоне и желании помогать стране.

67-летний журналист отвечает на звонок бодрым, веселым голосом, из трубки звучит прежний идеалист, за девять лет и четыре месяца, проведенных в неволе, не только не усомнившийся в своих принципах, но и укрепивший их.

«Я чувствую, что еще больше просветлился, и моя вера укрепилась», – говорит Абдурахманов. «Да, мы становимся только лучше», – добавляет он.

Свое преждевременное освобождение вечером 4 октября, до окончания срока лишения свободы журналиста оставалось еще восемь месяцев, он связывает с изменениями в стране в связи с приходом к власти нового лидера – Шавката Мирзиёева.

«Все заключенные на зоне почувствовали изменения к лучшему, с людьми стали лучше обращаться, – рассказывает вновь свободный человек. – Все очень воодушевлены, хотят скорее на свободу, чтобы быть полезными стране».

Зона – это зеркальное отражение общества, но ее крайняя точка, объясняет журналист, говоря о том, что Узбекистан наконец-то взял курс на нормализацию положения и отношений общества и государства.

«Ведь я радуюсь не тому, что я лично свободен, а тому, что справедливость восторжествовала, – говорит Салиджон. – Что руководство страны почувствовало момент для перемен и не упускает его, я этому очень рад, ведь я всегда был за Узбекистан».

На вопрос, чем он собирается заняться, бывший узник отвечает: «Хочу взять фартук и идти собирать хлопок».

На вопрос о его физическом состоянии Салиджон отвечает, что жаловаться на здоровье его отучила мать, которая всегда предлагала обсуждать исцеление, а не болезнь.

Салиджон проводит первый день на свободе на квартире сына в Ташкенте, куда добрался минувшей ночью. А в ближайшие дни он намерен ехать домой – в Каракалпакстан.

Он выражает благодарность всем, кто боролся за его освобождение, не забывал его. Рассказывает, что получал открытки со всего света, а в последнее время – даже иероглифы из Китая.

«Эта поддержка была так важна, она помогала мне все эти годы не падать духом, и поэтому хочу сказать всем спасибо», – говорит журналист.

Затем Салиджон добавляет, что в его Каршинской колонии была неплохая библиотека, он читал Александра Солженицына, написавшего в одной из книг, что шесть лет, проведенных им в неволе, были самыми счастливыми в его жизни.

«Солженицын не объясняет, почему он так решил, – говорит Салиджон, – но я думаю, что у него было то же ощущение, что и у меня, что он прошел испытание, а значит, стал лучше и закалился еще больше в том, во что верил».

Салиджон Абдурахманов был арестован в июне 2008 года. В багажнике его машины милиция обнаружила подброшенные наркотики. Суд в Нукусе, не приняв ни один довод в пользу его невиновности, в том же году осудил его на десять лет лишения свободы.

Он работал в Каракалпакстане корреспондентом информационной службы Uznews.net, преемником которого является нынешний сайт Ц-1.