Салиджон Абдурахманов / Звание «Герой Узбекистана» – главе Каракалпакстана

Президент Шавкат Мирзиёев присвоил председателю Верховного Совета Каракалпакстана Мусе Ерниязову звание «Герой Узбекистана» – несмотря на многие сохранившиеся в республике проблемы, я поддерживаю это решение.

Будучи 69-летним журналистом из Каракалпакстана, лишь недавно вышедшим на свободу после почти десяти лет несправедливого заключения, я, возможно, должен был быть более скептичным ко всякого рода жестам со стороны власти.

Но в Указе президента РУз Шавката Мирзиёева от 28 августа о награждении званием «Герой Узбекистана» председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан Мусы Ерниязова мне видится добрый знак.

72-летний Ерниязов возглавляет Каракалпакстан с мая 2002 года.

Как отмечается в указе, столь высокого звания глава Каракалпакстана удостоен за «выдающиеся заслуги в деле укрепления экономического потенциала нашей страны, упрочения ее международного авторитета, …инициативность и усердие в процессе осуществляемых в последние годы динамичных и коренных реформ, …многолетнюю плодотворную и образцовую деятельность в производственной и социально-духовной сферах, большой вклад в воспитание молодого поколения в духе патриотизма, уважения национальных и общечеловеческих ценностей, а также активное участие в общественной жизни страны».

Если все вышесказанное на самом деле произошло за годы правления Ерниязова, это должно означать, что жизнь каракалпакцев улучшилась.

На самом деле, я признаю, что облик республики меняется, появляются «образцовые дома» на селе. Не отстает и столица Каракалпакстана: вы не узнаете город, если не были несколько лет в Нукусе.

Особенно можно отметить поражающий размах строительства в недавно забытом Муйнаке, наиболее пострадавшем от высыхания Аральского моря. Вера в завтрашнюю жизнь, почти ушедшая от муйнакцев вместе с морем, постепенно возвращается.

Но на фоне ощутимых изменений в Каракалпакстане все еще злободневным остается вопрос соблюдения прав человека.

Немало примеров, когда чиновники на местах силами милиции отбирают зерно у фермеров; сносят дома на самими же выделенных участках; женщины годами не могут добиться исполнения судебного решения о взыскании с бывших мужей алиментов на детей…

Жители двухсоттысячного Амударьинского района из-за поломки понтонного моста на Амударье у поселка Кипчак, а зимой – из-за ледохода на реке нередко остаются отрезанными от остальной части Каракалпакстана.

Отсутствие природного газа, особенно в зимний период, стало притчей во языцех. Люди возмущаются еще и тем, что имеющийся объем голубого топлива распределяется неравномерно: у одних десятилетиями газ есть, а у других – нет.

Пока в Каракалпакстане не создан полноценный механизм контроля над деятельностью госорганов.

Местные средства массовой информации не проявляют должной активности в освещении злободневных проблем из жизни граждан Республики Каракалпакстан.

Темпы ухудшения экологической ситуации опережают темпы роста предпринимаемых мер.

Тем не менее присвоение главе Каракалпакстана звания «Герой Узбекистана» рядовые каракалпакцы воспринимают как знак внимания президента Мирзиёева к суверенной республике в составе Узбекистана.

Ведь Муса Ерниязов – единственный глава региона, удостоенный столь высокого звания за все годы независимости Узбекистана.

Салиджон Абдурахманов – корреспондент Ц-1 в Каракалпакстане