Самандар Куканов: год на свободе в Ташкенте с детьми и 20 внуками

Предприниматель и оппозиционный политик Узбекистана Самандар Куканов, проведший в заключении 24 года, рассказывает о жизни на свободе.

Год назад, в конце ноября 2016-го, на свободу после 24 лет неволи вышел Самандар Куканов.

Нефтяник и депутат Верховного совета Узбекистана из Джизакской области был арестован в 1993 году по приказу первого президента Ислама Каримова и покинул тюрьму только после его смерти.

73-летний Куканов рассказывает, что год на свободе он провел дома, в Ташкенте, так как хотел больше времени быть с семьей – у Самандара-ака четверо детей, 20 внуков, есть уже и правнуки.

Первые шесть месяцев после освобождения он находился под надзором, который сейчас уже сняли.

Нужна реабилитация

Но бывший политзаключенный Узбекистана не желает довольствоваться только свободой – он хочет добиться полной реабилитации.

«Месяц назад мы подали заявления президенту и Верховному суду, чтобы меня реабилитировали, но решения пока нет, – рассказывает он. – Его будут рассматривать в течение двух месяцев».

Куканов сейчас также занимается оформлением пенсии. А после реабилитации хочет вернуть конфискованное имущество: в частности дом в поселке Хасанбой, в Зангиатинском районе Ташкентской области.

«После суда у меня все имущество конфисковали и передали в республиканский фонд. Я еще во времена СССР был миллионером – у меня было 35 тысяч овец и 70 чабанов», – вспоминает бывший политзаключенный.

Родственники удивились скорости, с которой Куканов освоил гаджеты:

«Я сначала хотел купить ему кнопочный телефон, но потом все же выбрал IPhone. И сам не поверил, что через несколько дней отец уже общался в мессенджерах и читал новости в Интернете», – рассказывает сын Куканова Сардор.

Отказывался просить о помиловании

Куканов стал первым из политзаключенных Узбекистана, вышедшим на свободу после смерти Каримова, когда нынешний глава государства Шавкат Мирзиёев был и. о. президента.

Возможно, что Мирзиёев знал Куканова лично: они оба были депутатами Верховного совета Узбекистана 1989 года.

Во времена перестройки Самандар Куканов за пять лет восстановил работу государственного нефтеперерабатывающего завода в Чиназском районе Ташкентской области, будучи там директором.

Именно нефтеперерабатывающий завод, по мнению Куканова, стал причиной его ареста и осуждения.

«Каримов меня арестовал, чтобы не допустить приватизацию Чиназского нефтеперерабатывающего завода. Он сначала согласился передать его в частную собственность и даже закон подписал, а потом передумал», – объясняет бывший политзаключенный.

Но это была не единственная причина: в докладе Human Right Watch 2014 года говорится, что Куканова арестовали за переход в оппозицию: он поддержал партию «Эрк» и на выборах в 1991 году финансировал выдвижение в президенты ее лидера – Мухаммада Салиха.

В итоге в июле 1993 года влиятельный нефтяник был арестован по обвинению в растрате госимущества. Больше года его содержали в подвалах СНБ, не допуская родственников и адвокатов.

Куканова приговорили к 20 годам лишения свободы, затем этот срок был продлен в 2014 году.

Тюрьма – прошлое

Куканов старается не вспоминать тюремные ужасы, а особенно десять лет, проведенных в одиночной камере, где по полу ползали змеи, ящерицы и мыши.

Выжить в неволе, по его словам, ему помогли занятия йогой – основные асаны Самандару показал заключенный. И сейчас два часа в день наш собеседник проводит за йогой.

Но даже в самые сложные времена, терпя пытки и издевательства, он отказывался написать прошение о помиловании.

«Я всегда говорил, что я не преступник и не буду просить о помиловании. Даже когда были арестованы два моих сына. Также я не допускал мысли о выезде из страны. Я не собирался скрываться, чтобы все думали, что я в чем-то виноват», – рассказывает Куканов.

Он неохотно говорит о сегодняшней политике Узбекистана, но признается, что поддерживает президента Мирзиёева.

«Я поддерживаю Мирзиёева в его начинаниях. Оценки рано давать, но пока он идет в правильном направлении», – утверждает Самандар-ака.

Насчет своего будущего он не загадывает, мечтает вернуть свой дом и начать путешествовать.

«Если бы мне разрешили выехать, я бы хотел посмотреть мир: во времена СССР я был только в Чехословакии и Болгарии. Хотел бы побывать за границей, увидеть, как люди живут», – делится он.