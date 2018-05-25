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    Самаркандская область Узбекистана: 91 самоубийство за первый квартал 2018 года

    Как сообщает газета «Зарафшон» в Самаркандской области Узбекистана, ежедневно в этом регионе страны один человек совершает попытку самоубийства.

    Петля; фото: mk.ru
    Петля; фото: mk.ru

    На 51-й сессии Кенаша народных депутатов Самаркандской области было отмечено, что за истекшие три месяца 2018 года самоубийство совершил 91 человек. Из них 45 женщин и 46 мужчин.

    Как сожалением отмечает специалист неврологического отделения Центральной городской больницы Самарканда Хосият Шадманова, большинство случаев попыток самоубийства совершается подростками.

    «Наблюдения показывают увеличение попыток самоубийств подростков в неполных семьях и семьях с нездоровой обстановкой.

    Главная причина этого заключается и в том, что в связи с выездом взрослых на заработки подростки остаются без должного присмотра и впадают в депрессию», – сказала Шадманова в беседе с корреспондентом Ц-1.

    Источник:Ц-1
    Теги: Самаркандская область самоубийства в Узбекистане Узбекистан
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