Самаркандская область Узбекистана: 91 самоубийство за первый квартал 2018 года

Как сообщает газета «Зарафшон» в Самаркандской области Узбекистана, ежедневно в этом регионе страны один человек совершает попытку самоубийства.

На 51-й сессии Кенаша народных депутатов Самаркандской области было отмечено, что за истекшие три месяца 2018 года самоубийство совершил 91 человек. Из них 45 женщин и 46 мужчин.

Как сожалением отмечает специалист неврологического отделения Центральной городской больницы Самарканда Хосият Шадманова, большинство случаев попыток самоубийства совершается подростками.

«Наблюдения показывают увеличение попыток самоубийств подростков в неполных семьях и семьях с нездоровой обстановкой.

Главная причина этого заключается и в том, что в связи с выездом взрослых на заработки подростки остаются без должного присмотра и впадают в депрессию», – сказала Шадманова в беседе с корреспондентом Ц-1.