Самаркандский редактор уволен после рассказа о принудительной подписке

Редактор самаркандской газеты «Сўғдиёна» Каримберди Турамурад освобожден от занимаемой должности за критику принудительной подписки, высказанной в эфире УзТВ.

Как следует из записи на странице Каримберди Тумурада в Фейсбуке, опубликованной 25 июля, причиной его увольнения послужила передача «Муносабат» на первом канале узбекского телевидения «Узбекистон».

В передаче, которую показали 26 июня, 57-летний Турамурад поднял вопрос о ежегодной принудительной подписке на центральные печатные издания страны.

«Ежегодно правительством страны организуется обязательная подписка на издания «Халқ сўзи» («Народное слово»), «Ўзбекистон овози» («Голос Узбекистана») и другие газеты и журналы, – говорил Турамурад. – Даже имамы религиозных учреждений в своих докладах проверяют ход подписки в подведомственных им организациях».

«Например, когда я учительствовал в школе, с моей зарплаты удерживали деньги за подписку на газету «Халқ сўзи», – продолжил он.

«Впервые об этом слышу»

Участвовавший в передаче заместитель главного редактора газеты «Халқ сўзи» Шухрат Джаббаров, впав в истерику, заявил в эфире, что не существует такого понятия, как «принудительная подписка», и он «впервые об этом слышит».

«Пресса – это идеология, это политика. Допустимо ли так говорить о политике? Газету, в которой работает Каримберди Турамурад, несмотря на большой тираж, никто не читает», – заявил затем Джаббаров.

Как стало известно, учредители газеты «Сўғдиёна», несмотря на то что сверху на них не оказывалось никакого давления, приняли решение отстранить Турамурада от работы.

Судя по сведениям со страницы Турамурада в Фейсбуке, помимо журналистики он занимается писательством, а ранее был певцом.

В своем посте в Фейсбуке он написал, что был уволен за пару честных слов, сказанных на ТВ. Но, по его словам, оценку его действиям будет давать не начальство, а создавший все мироздание вокруг – Аллах.

Президент призвал критиковать

30 мая, в День работников печати и СМИ Узбекистана, президент Шавкат Мирзиёев раскритиковал работу отечественных журналистов и призвал их настроиться на критическое освещение существующих проблем.

«Времена ура-патриотизма прошли. Нужно показывать по телевизору критические и аналитические материалы. Человек должен с нетерпением ждать начала передач. Мы должны поменять передачу «Ахборот», – заявил президент.