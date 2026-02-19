Новости, аналитика и мнения
    Сардоба, или Система Узбекистана в условиях баев и батраков

    Суд в Сырдарьинской области РУз спустя почти шесть лет после обрушения Сардобинского водохранилища оштрафовал на 1000 долларов оставшихся без домов людей — на пикете в Ташкенте они требовали новое жилье…

    Чтобы понять, что представляет собой Узбекистан Шавката Мирзиеева, можно взглянуть на его сегодняшнее участие в «Совете мира» в Вашингтоне или посмотреть на бесправное положение жертв обрушения Сардобинского водохранилища, низведенных властью в Ташкенте до абсолютного нуля, ничто, карикатуры и гротеска.

    Преступно и бездарно построенное в 2017 году в Сырдарьинской области Узбекистана Сардобинское водохранилище, когда руководители стройки воровали буквально на всем, начиная с бетона и арматуры, заканчивая оплатой труда, обрушилось 1 мая 2020 года.

    Гигантские потоки воды в одночасье смыли и уничтожили тысячи домов и хозяйств, объекты инфраструктуры и общественные здания в трех районах Сырдарьинской области Узбекистана и Махтааральском районе Туркестанской области соседнего Казахстана.

    В тот момент ни у кого не возникало мысли, что пострадавшие от прорыва водохранилища, многие из которых потеряли буквально все — дома и все нажитое имущество, могут быть хоть в чем-то обвинены, а уже тем более подвергнуться преследованиям со стороны полиции и суда.

    Но именно это и происходит сегодня с жертвами Сардобы, которые спустя почти шесть лет со дня катастрофы остаются без обещанных домов и проживают ежедневно, по их словам, как в аду.

    Но это не ад — это реальность, это установившаяся в Узбекистане система нового феодализма и капитализма, когда баям и корпорациям все, а беднякам — ничто, кроме работы и камчи.

    Именно этой логикой руководствовался судья Э. Беркинов, когда во вторник, 17 февраля, именем уголовного суда Акалтынского района Сырдарьинской области приговорил к штрафам в размере 12 300 тысяч сумов (1009 долларов США) трех жертв сардобинского наводнения.

    Беркинов признал их виновными в нарушении статьи 201 часть 1 Административного кодекса Узбекистана — «Нарушение порядка организации, проведения митингов, собраний, уличных шествий или демонстраций».

    Приговор был вынесен трем жертвам обрушения в Акалтынском районе: 55-летней матери троих детей Рано Ташматовой, 52-летнему отцу двоих детей, инвалиду 1-ой группы Салимжону Килибоеву и 56-летней матери троих детей Гульсаре Мамирзаевой.

    Каждый из них должен теперь уплатить государству штраф в размере более 1000 долларов США. Но каждый из них признается, что таких денег у них нет, что им с трудом удается находить кусок хлеба для своих детей и оплачивать аренду тех закутков, в которых они вынуждены ютиться после потери своих домов в 2020 году…

    Но власть в Ташкенте, можно быть уверенными, не погнушится требовать с них эти деньги. Как писал Карл Маркс в своем величайшем труде «Капитал», штрафная книжка в условиях капитализма заменяет плеть надсмотрщика за рабами.

    В приговоре Акалтынского суда говорится, что осужденные граждане 10 февраля 2026 года приехали в Юнусабадский район Ташкента, где расположено посольство США. У здания американской дипмиссии они подняли плакаты с надписями на русском языке и провели митинг.

    При этом судья Беркинов указывает, что подсудимые говорили ему о том, что их дома были разрушены во время прорыва Сардобинского водохранилища, что они мучаются почти шесть лет без крыши над головой, что в Ташкенте они требовали выдачи им обещанного жилья. Что предпринимали попытки достучаться до Генеральной прокуратуры, до Кабинета министров и Аппарата президента Узбекистана. А лишь после отправились к посольству США.

    Но слова и положение людей были судом проигнорированы. В приговоре нет ни слова о том, что  суд назначает следствие по факту невыдачи домов всем пострадавшим от наводнения, что сама ситуация является скандальной и позорной, что есть основания для расследования действий местных чиновников, обошедших при распределении построенного жилья настоящих жертв Сардобы.

    Нет. В условиях феодализма и капитализма ничего подобного не может прийти в голову судье. В этих системах вся власть, включая судебную, служит одному — интересам капитала и имущего класса.

    Что делает сегодня в Вашингтоне президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев? По приглашению президента США Дональда Трампа он и некоторые другие лидеры соберутся вместе, чтобы обсудить и скинуться на восстановлении территории Газы, народ которой уже третий год подвергается физическому уничтожению, геноциду — со стороны Израиля, совершающего ежедневные убийства и насилие палестинцев при финансовой, военной и моральной поддержке США.

    Мирзиеева, не способного восстановить свой дом после обрушения стихии, принудят оплатить проекты Трампа и Нетаньяху в Газе. Вероятно, это будет происходить и за счет штрафов, предписанных Акалтынским судом жертвам Сардобинского обрушения.

    Здесь список семей остающихся по сей день без домов в Сырдарьинской области Узбекистана после прорыва Сардобинского водохранилища 1 мая 2020 года:

    1. Карабаев Султан Кулжанович — махалля «Шодлик», Акалтынского района Сырдарбинской области Узбекистана;
    2. Ташматова Рано Абдуллаевна — махалля «Шодлик», Акалтынского района Сырдарбинской области Узбекистана;
    3. Мамирзаева Гульсара Рахмановна — махалля «Шодлик», Акалтынского района Сырдарбинской области Узбекистана;
    4. Килибоев Салимжон Убайдуллаевич — махалля «Хакикат» Мирзаабадского района Сырдарьинской области Узбекистана;
    5. Холикова Шодия — махалля «Саховат» Акалтынского района Сырдарьинской области;
    6. Юлдашева Зумрад — махалля «Ахиллик» Акалтынского района Сырдарьинской области Узбекистана;
    7. Абдуназарова Унсиной — махалли «Навои» Акалтынского района Сырдарьинского района Узбекистана;
    8. Махкамова Шарофат — махалля «Шодлик» Акалтынский района  Сырдарьинского района Узбекистана;
    9. Кузиева Муновар — махалля «Шодлик» Акалтынский района  Сырдарьинского района Узбекистана;
    10. Бурхонова Инобат — махалля «Шодлик» Акалтынский района  Сырдарьинского района Узбекистана
    11. Аккулова Олмахон  — махалля «Хакикат» Мирзаабадского района Сырдарьинской области Узбекистана;
    12. Сахобиддинов Юнусали — махалля «Шодлик» Акалтынский района  Сырдарьинского района Узбекистана.

    Галима Бухарбаева — главный редактор Ц-1

    Источник:Ц-1
    Темы: Сардобинское водохранилище
    Теги: адвокаты в Узбекистане прорыв дамбы Сардобинского водохранилища Сардобинское водохранилище Узбекистан
